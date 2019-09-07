Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Futbol: Hazırlık maçı - Antalyaspor: 0 - Alanyaspor: 0 - ANTALYA

Futbol: Hazırlık maçı - Antalyaspor: 0 - Alanyaspor: 0 - ANTALYA

- Antalya spor - Alanyaspor müsabakasından görüntüler - Maçta sakatlanan Alanyasporlu oyuncu Nsakala'nın sahadan sedyeyle çıkarılmasıFutbol: Hazırlık maçı - Antalya spor: 0 - Alanyaspor: 0ANTALYA (AA) - Süper Lig takımlarından Antalya spor ile Alanyaspor arasında oynanan hazırlık maçı golsüz eşitlikle sona erdi.Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'deki Regnum Carya Otel'in sahasında oynanan karşılaşmaya kırmızı - beyazlı ekip, Ferhat Kaplan, Tarık Çamdal, Cissokho, Chico, Eren Albayrak, Hakan Özmert, Mert Çölgeçen, Harun Alpsoy, Chahechouhe, Harun Kavaklıdere ve Dala ilk 11'i ile çıktı.Alanyaspor ise Marafona, Nsakala, Tzavellas, Welinton, Caulker, Tayfur Bingöl, Ceyhun Gülselam, Onur Bulut, Bakasetas, Veysel Sarı ve Bammou ilk 11'i ile sahada yer aldı.Karşılıklı ataklarla geçen maçta, takımlar son vuruşlarda başarılı olamayınca karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.Maçın 75. dakikasında sakatlanan Alanyasporlu oyuncu Nsakala, sahada yapılan müdahalenin ardından sedyeyle oyun alanından çıkarıldı.

Spor Müsabakası Hazırlık Maçı 

İlgili Foto Galeriler
Millilerimiz 3 Puanı AldıMillilerimiz 3 Puanı Aldı
Galatasaraydan Görkemli İmza TöreniGalatasaraydan Görkemli İmza Töreni
Fenerbahçe:1 Trabzonspor:1Fenerbahçe:1 Trabzonspor:1
A Milliler Dünya Kupası'na zaferle başladıA Milliler Dünya Kupası'na zaferle başladı
Beşiktaş Bir Puanla YetindiBeşiktaş Bir Puanla Yetindi
Kayserispor: 2 Galatasaray: 3Kayserispor: 2 Galatasaray: 3
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı