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08 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Formula 1'de dehşet!

Formula 1'de dehşet!

Formula 1'de sezonun ikinci yarışı olan Bayreyn Grand Prix'sinde Ferrari pilotu Kimi Raikkonen, pit-stop sırasında sol arka lastiğini değiştiren mekanikerin bacağını ezdi.

Ferrari Formula 1 Yarışı Kimi Raikkonen Grand Prix 


​Aceleyle yarışan devam etmek isteyen Raikkonen, henüz lastiği takamayan mekanikerin sol bacağının üzerinden geçti. Raikkonen olay sonrası yarışı bıraktı. Hastaneye kaldırılan mekanikerin sol bacağında kırık olduğu belirtildi.
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