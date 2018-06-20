FIVB Plaj Voleybolu Dünya Turu - ANTALYA

- Bayanlar karşılaşmasından detay görüntüler - Erkekler karşılaşmasından detay görüntüler - Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in açıklaması - Türkiye Voleybol Federasyonu Plaj ve Kar Voleybolu Yönetmeni Oğuz Değirmenci'nin açıklamasıANTALYA (AA) - FIVB Plaj Voleybolu Dünya Turu'nun 1 yıldızlı ayaklarından Manavgat etabı, ön eleme müsabakalarıyla başladı. Manavgat Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonunun iş birliğiyle Boğaz mevkisi halk plajında düzenlenen organizasyonda, 24 ülkeden 60 takım mücadele ediyor.Erkekler ve kadınlar kategorilerinde 12'şer takım FIVB Dünya Turu puanları ile otomatik olarak ana tabloya yerleşirken, erkeklerde 16, kadınlarda ise 13 takım ana tabloya kalabilmek için ön eleme karşılaşmaları gerçekleştirdi.Türkiye'nin kadın milli takımından Aleyna Vence, Merve Nezir, Neriman Gençyürek, Selin Yurtsever, Müge Ocakçı ve Merve Çelebi, erkek milli takımından ise Yusuf Özdemir, Ali Cebeci, Ali Berke Sağır, Engin Özbek, Burak Balıbey, Koray Baytemur, Mustafa Susam ile Hasan Hüseyin Yıldırım turda mücadele edecek.FIVB Plaj Voleybolu Dünya Turu Manavgat etabı, 23 Haziran'daki final maçlarıyla sona erecek. - Değirmenci: "10 bin avro para ödülü dağıtılacak"Türkiye Voleybol Federasyonu Plaj ve Kar Voleybolu Yönetmeni Oğuz Değirmenci, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Manavgat Belediyesi ile çok önemli bir organizasyon gerçekleştirdiklerini belirtti. Turun önemli etaplarından birisini Manavgat'ta yaptıklarını dile getiren Değirmenci, "Uluslararası olimpiyat puanı veren bir organizasyon. Bu puanlarla sporcular olimpiyatlara katılmak için önemli avantaj elde edecekler. Brezilya, Almanya, Japonya, Kanada ve birçok ülkeden sporcular burada. Burada birçok takım ter dökecek. Kazanılacak puanların toplamında 10 bin avro para ödülü dağıtılacak." diye konuştu.