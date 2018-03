- Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Rafting Asbaşkanı ve Dünya Rafting Federasyonu ikinci Başkanı Fikret Yardımcı, “Rafting, bacasız sanayidir” dedi.

Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Rafting Asbaşkanı ve Dünya Rafting Federasyonu 2. Başkanı Fikret Yardımcı, Türkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma Merkezi tarafından düzenlenen ‘Kayseri’nin Yükselen Değeri Rafting’ konulu söyleşide, BESYO öğrencileri ile buluştu. ERÜ BESYO Konferans Salonu’nda düzenlenen söyleşiye, AFAD İl Müdürü Osman Atsız, AFAD Müdahale Şube Müdürü Hasan Say, Büyükşehir Belediyesi Spor Etkinlikleri AŞ Genel Müdürü Hüseyin İşlertaş, Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Rafting İç Anadolu Sorumlusu Mehmet Eskitaş, Türkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma Merkezi yönetimi ve öğrenciler katıldı.

“Japonya’da rekor kırdık” Söyleşi de konuşan Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Rafting Asbaşkanı ve Dünya Rafting Federasyonu 2. Başkanı Fikret Yardımcı, raftingin tarihini anlattı. Yardımcı, “Rafting, 1900’lu yıllarda Amerika’da nehir taşımacılığında kullanılırken sportif hayata dönüyor. Ülkemizde 20 yıl önce raftingle tanıştı. Bizde 2012 yılında milli takımlar koordinatörü olarak raftingle tanıştık. 2013 yılında rafting as başkanı oldum ve ilk göreve çıktım. İlk görev yerimizi Yeni Zelanda ve mütevazi bir ekiple gittik. İngilizler, Brezilyalılar, Çekler ve Ruslar raftingin duayen ülkeleridir. Bizde çok mütevazi, hiçbir başarısı olmayan bir ekiple gittik. Orada finali İngiltere ile oynadık. Orada sporcularımıza bu işi başarabileceğimizi, bizim İngilizlerden çok daha büyük millet olduğumuzu ve yüreğimizi sahaya koyduğumuz zaman başarabileceğimizi söyledim ve oradan dünya 3’üncüsü olarak ayrıldık. 2013 yılında da ‘Türkiye artık dünyada raftingde var’ diye başladık. Bunun ardından Bosna Hersek’te ve Gürcistan’da Avrupa şampiyonu olduk. Son dünya şampiyonasında da Japonya’da 10 sene kırılmayan bir rekorla 35 tam madalyayı aldık ve 12 sene sonra Brezilya’nın kırdığı rekoru dünyaya adımızı yazdırdık. Bütün bunları yaparken sadece sportif olarak değil, oyuncumuzu ve hakemimizi yetiştiriyoruz. Bir futbol maçı 3 hakemle yönetilirken bir rafting maçı 40 hakemle yönetiliyor” ifadelerini kullandı. Öğrencilere nasihatlerde bulunan Yardımcı, “Raftingi bir defa yaptığınız zaman bize binlerce defa arayarak ‘Lütfen bunu 1 defa daha yapalım’ diyeceksiniz. Rafting, adrenali yüksek çok güzel bir spordur. Takım oyunudur ve takım oyunun oynamak çok güzeldir. Bireysel spor olmadığı için dostluğun, kaynaşmanın ve arkadaşlığın en güzel yaşanabileceği bir spor dalıdır. Gelişen rafting dalında illerimiz rafting şampiyonası yapmak için bizlere ulaşmaya çalışıyorlar” diye konuştu.

“Rafting bacasız sanayi” Raftingin bacasız bir sanayi olduğunu kaydeden Fikret Yardımcı, sözlerini şu şekilde tamamladı: “Rafting inanılmaz bir bacasız sanayidir. Bugün Kayseri’de beraber bir adım atıyoruz. 5 sene sonra Kayseri’de günlük rafting yapanların sayısı 5 bin dediğimiz zaman hiç şaşırmayın. Çünkü bir 500 kişinin başladığı yerleri biliyoruz, 4 sene de 5-10 binlere katlandı. Buna uygun çok iyi zeminlerimiz var. Onun için Kayseri’de ivedilikle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Rafting, çok kolay milli olunabilecek bir spor dalıdır. Yeni başlıyoruz, yeni takımlarımız oluşuyor. Şuanda Kayseri’de 8 tane takımımız var. Türkiye’de 56 tane federasyon var. 56 federasyonun toplamı kadar madalyamız var. Rafting sporunda 256 madalya ve 8 tane kupamız var. Ruslar, ‘Biz artık İstiklal marşınızı ezberledik, okumanıza gerek yok’ diyorlar. Önceden hep biz ezberliyorduk. Bu aldığımız bayrağı beraber sürdüreceğiz. Gerçekten beraber sürdürebileceğimiz için buradayız. 2013 yılından beri söylediğimiz her söz yerine geldi. Eğer tersi varsa bana söyleyin, istifa edeceğim.”