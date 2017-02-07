Fikret Orman özür diledi



'TÜM SPOR KAMUOYUNDAN ÖZÜR DİLİYORUM'



Üzüntüsünün maç skoru ile alakalı olmadığını belirten Orman, 'İki takım ilk kez karşılaşmıyor. Ezeli rekabetin içinde olan şeyler. Bugünkü fotoğraflara bakıldığı zaman futbol konuşulmadığını görüyoruz. Tartışmalar da bu şekilde. Hocamla da dün konuştum. Bu fotoğrafların içinde Beşiktaş'ın olmasından dolayı üzüntü duruyoruz. Bizim bulunduğumuz yer, böylesine dev şirketlerle yapılan anlaşmalar olmalı. Dünyanın en güzel stadı, rakip taraftar gelmiş, çok kaliteli oyuncular var, hatta yanımda oturan evlatlarım sahadaydı. Onların bu şekilde anılması hiç iç açıcı şeyler değil. Bizim bu fotoğrafların içinde olmamamız gerekirdi. Birilerinin yanlış yapması, Beşiktaş'ı yönetenlerin yanlış yapması için sebep değildi. Bizim kendi adımıza yaptığımız bir hata varsa tüm spor kamuoyundan özür diliyorum' diye konuştu.

