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29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
FİFA yetlilileri basın toplantısı düzenledi - MOSKOVA

FİFA yetlilileri basın toplantısı düzenledi - MOSKOVA

- Basın toplantısından detaylar - FİFA Yarışmalar ve Etkinlik Sorumlusu Colin Smith - Yerel Organizasyon Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı Alexei SorokinMOSKOVA (AA) - Rusya'da devam Dünya Kupası'nda maçlara verilen arada FİFA yetkililkeri basın toplantısı düzenlediGrup maçlarının tamamlanmasıyla maçlara verilen arada Luzhniki Stadium'da düzenlenen basın toplantısına FİFA Yarışmalar ve Etkinlik Sorumlusu Colin Smith ve Yerel Organizasyon Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı Alexei Sorokin katıldı.
Basın toplantısında, kupanın şuana kadarki seyri ve operasyonel yönleri tartışıldı.

Basın Toplantısı Toplantı 

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