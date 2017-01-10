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10 Ocak 2017 Salı günü yayınlandı
FIFA 2016 Puskas ödülünü Mohd Faiz Subri kazandı (2016 yılının en güzel golü)

FIFA 2016 Puskas ödülünü Mohd Faiz Subri kazandı (2016 yılının en güzel golü)

FIFA Puskas Ödülü 'nün ve 2016'da yılının en güzel golünü atan futbolcu unvanının sahibi bu kez Malezya Ligi ekibi Pinang'da forma giyen Mohd Faiz Subri oldu.

Malezya Fıfa Stoch Miroslav Stoch Fenerbahçe 


MUHTEŞEM FALSO

Oyuncunun Pahang'a karşısında uzak mesafeden attığı frikik golü bu yılın en güzel golü seçildi.

Subri'nin topa verdiği falso uzun süre konuşulmuştu.

HAMİT VE STOCH DA ALMIŞTI

Ödülü daha önce milli takım formasıyla attığı golle Hamit Altıntop ve Fenerbahçe formasıyla ağları sarsan Miroslav Stoch da kazanmıştı.
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