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27 Mayıs 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Fenerbahçe yönetimi Silivri'de

Fenerbahçe yönetimi Silivri'de

Fenerbahçe yönetim kurulundan görüntüler

- - Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri duruşmaya geldi İSTANBUL


- Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Silivri’de görülen Kumpas Davası’nın 12. duruşmasına geldi. Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri, Silivri Ceza İnfaz Kurumu’nda görülecek 12. Kumpas Davası duruşması için salona giriş yaptı. Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy önderliğinde salona giriş yapan yönetim kurulu üyelerinin daha sonra bir açıklama yapması bekleniyor.
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