Fenerbahçe'nin yeni transferi Mathieu Valbuena İstanbul'a geldi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ' Kulübümüz, profesyonel futbolcu Mathieu Valbuena ve takımı Olympique Lyon ile yaptığı görüşmeler sonucu transferi konusunda prensip anlaşmasına varmıştır. ' denildi.
Sarı-lacivertlilerin, tecrübeli futbolcuyla transfer döneminin açılış tarihi 17 Haziran Cumartesi gününden sonra sözleşme imzalayacağı belirtildi.
Hücum hattının her iki kanadında ve forvet arkasında oynayabilen 32 yaşındaki futbolcu, bu sezon Olympique Lyon formasıyla lig ve Avrupa'da 9 gol attı.
Fenerbahçe Transfer Haberleri Hakkında Fenerbahçe (futbol takımı), ya da yaygın kullanılan adıyla Fenerbahçe, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Süper Lig'de mücadele eden profesyonel futbol takımıdır.... devamı