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29 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Fenerbahçe Mersin’e geldi

Fenerbahçe Mersin’e geldi

Taraftarlardan görüntü

Tezahür Tezahürat Takım Otobüsü Rektör 

-Taraftarların tezahürat etmesi
-Fenerbahçe kafilesinin gelmesi ve taraftarların meşale yakıp, tezahürat etmesi
-Takım otobüsünden görüntü
-Otobüsün otele giriş yapması
-Ersun Yanal’ın inişi ve çiçek alması
-Oyuncuların tek tek inmesi

- - Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda yarın Tarsus İdmanyurdu ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Mersin’e geldi MERSİN

- Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda yarın Tarsus İdmanyurdu ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Mersin’e geldi. Fenerbahçeli oyuncuları Mersin’de bir grup taraftar, coşkuyla karşıladı. Akşam saatlerinde uçakla Adana’ya gelen sarı-lacivertli ekip, takım otobüsüyle Mersin’e geldi. Fenerbahçeli oyuncuları Mersin’de bir grup taraftar coşkuyla karşıladı. Otobüsün otele gelişi esnasında meşale yakan taraftarlar, takımlarına sevgi gösterisinde bulundu. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe kafilesi, daha sonra otobüsten inerek maç saatine kadar konaklayacakları otele giriş yaptı. Bir grup taraftar otele giriş sırasında Ersun Yanal’a çiçek verdi. Fenerbahçe, yarın saat 20.30’da Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Mersin Stadyumu’nda TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Tarsus İdman Yurdu ile karşılaşacak.
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