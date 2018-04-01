Fenerbahçe kafilesini taraftarlar karşıladı - KAYSERİ
- Kayseri Havalimanından detay görüntü - Fenerbahçe taraftarlarından görüntü - Fenerbahçeli futbolcuların havalimanından çıkışı ve otobüse binmeleri - Fenerbahçe takım otobüsünün havalimanından çıkışıKAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'de yarın Kayseri spor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Kayseri 'ye geldi.Sarı - lacivertli kafileyi, Kayseri Havalimanı'nda taraftarlar karşıladı. Kafile, güvenlik önlemleri altında otobüsle konaklayacağı otele geçerek, maç saatini beklemeye başladı. Spor Toto Süper Lig'de Kayseri spor ile Fenerbahçe, yarın saat 20.00'de Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda karşılaşacak.