Fenerbahçe kafilesi, Malatya'da - MALATYA

- Malatya Havalimanı'nda sarı - lacivertli taraftarlar - Fenerbahçe kafilesinin karşılamanması - Futbolcularla fotoğraf çektirmeleri - Fenerbahçeli futbolcuları otobüse binmesiFenerbahçe kafilesi Malatya 'daMALATYA (AA) - Süper Lig'de yarın BtcTurk Yeni Malatya spor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Malatya 'ya geldi. Malatya Havalimanı'nda sarı - lacivertli taraftarlar, Fenerbahçe kafilesini coşkuyla karşıladı.Polis koridorunun arkasından futbolculara sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, meşale yakarak takım otobüsüne bir süre eşlik etti.BtcTurk Yeni Malatya spor ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma, yarın saat 19.00'da Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak.
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