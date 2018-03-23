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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Fenerbahçe kafilesi Bolu’ya geldi

Fenerbahçe kafilesi Bolu’ya geldi

Taraftarların meşalelerle karşılaması

Şelale Tezahür Tezahürat Milli Maç Hazırlık Maçı 

-Oyuncuların otobüsten inmesi
-Detaylar

- BOLU

- Fenerbahçe, Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor ile yapacağı hazırlık maçı için Bolu’ya geldi. Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, ligde milli maçlar nedeniyle verilen arada Fenerbahçe ile bugün saat 18.00’de Bolu Atatürk Stadı’nda hazırlık maçı yapacak. Karşılaşma için Bolu’ya gelen Fenerbahçe kafilesinin kalacağı otel önünde saatler öncesinden toplanan sarı-lacivertli taraftarlar, kafilenin bulunduğu otobüsü meşelaler ve tezahüratlarla karşıladı. Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkçı’nın da bulunduğu karşılamada, taraftarlar Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman ve takım kaptanı Volkan Demirel’e çiçek verirdi. Bazı taraftarlar da formalarını Volkan’a imzalatarak, fotoğraf çektirdiler.
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