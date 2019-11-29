Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Fenerbahçe, İzmir’e geldi

Fenerbahçe, İzmir’e geldi

-Fenerbahçe kafilesinin havalimanından çıkışı ve otobüse binişi

Tezahür Tezahürat 

--Taraftarlardan görüntüler

- İZMİR

- Fenerbahçe, Süper Lig’in 13. haftasında oynayacağı Göztepe maçı için İzmir’e geldi. Süper Lig’in 13. hafta mücadelesinde Göztepe’ye konuk olacak olan Fenerbahçe, karşılaşma için özel bir uçakla İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na geldi. Sarı-lacivertli kafileyi coşkulu bir taraftar grubu karşıladı. Taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına maç öncesi destek verdi. Fenerbahçe kafilesi, havaalanından ayrılarak kamp yapacağı otele gitmek üzere yola çıktı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Galatasaray - Club Brugge Maçından KarelerGalatasaray - Club Brugge Maçından Kareler
Malatya'da Gol Sesi ÇıkmadıMalatya'da Gol Sesi Çıkmadı
Beşiktaş Konya'da Hata YapmadıBeşiktaş Konya'da Hata Yapmadı
Trabzonspor Liderliğe YükseldiTrabzonspor Liderliğe Yükseldi
Başakşehir Cimbom'u DevirdiBaşakşehir Cimbom'u Devirdi
Milliler Şık Bitirdi!Milliler Şık Bitirdi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı