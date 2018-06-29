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29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe antrenmanından görüntüler

- İSTANBUL

Teknik Direktör Rektör Basın Mensupları 


- Fenerbahçe, 2018-2019 sezonu hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü. İdman öncesinde sarı-lacivertli ekibin yeni teknik direktörü Phillip Cocu, basın mensuplarına açıklama yaparak, "Hepinize iyi bir sezon diliyorum. Çok sık görüşeceğiz. Umarım birlikte iyi bir şekilde çalışırız. Fenerbahçe ile iyi bir sezon geçirmek için her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı. Teknik Direktör Cocu yönetiminde yapılan antrenmanın basına açık gerçekleştirilen kısmında ise sarı-lacivertli futbolcular, ısınma koşuları, pas çalışması yaparken, kondisyon ağırlıklı bir idman gerçekleştirdi. Sarı-lacivertlilerde sezon sonunda A Milli Takım kampında yer alan Mehmet Topal, Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım ile ülkelerinin milli kamplarına katılan Roman Neustaedter, Nabil Dirar ve Carlos Kameni antrenmanda yer almadı. Bu futbolcuların 3 Temmuz Salı günü takıma dahil olacağı belirtildi. Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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