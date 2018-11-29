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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Obradovic - Tek soru, tek cevap - İSTANBUL

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Obradovic - Tek soru, tek cevap - İSTANBUL

- Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic'in sorulara cevapları - Tek soru, tek cevapObradovic'in, AA muhabirinin söylediği tek kelimelere verdiği kısa cevaplar şöyle:Basketbol: TutkuFenerbahçe: İnanılmaz bir organizasyonAleksandar Nikolic: Sevgi ve saygı, ikinci babamIvkovic: Aleksandar Nikolic'le aynı şeyleri düşünüyorumDimitris Diamantidis: Tanıdığım en dürüst insanTHY Avrupa Ligi: Güzel organizasyon İstanbul : Çok özel bir şehirSarunas Jasikevicius: KarakterKimin asistan koçu olmak isterdiniz: Ivkovic. Sadece Ivkovic'in yardımcılığını yaptım.Panathinaikos: Özel.

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