Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Obradovic - Tek soru, tek cevap - İSTANBUL
- Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic'in sorulara cevapları - Tek soru, tek cevapObradovic'in, AA muhabirinin söylediği tek kelimelere verdiği kısa cevaplar şöyle:Basketbol: TutkuFenerbahçe: İnanılmaz bir organizasyonAleksandar Nikolic: Sevgi ve saygı, ikinci babamIvkovic: Aleksandar Nikolic'le aynı şeyleri düşünüyorumDimitris Diamantidis: Tanıdığım en dürüst insanTHY Avrupa Ligi: Güzel organizasyon İstanbul : Çok özel bir şehirSarunas Jasikevicius: KarakterKimin asistan koçu olmak isterdiniz: Ivkovic. Sadece Ivkovic'in yardımcılığını yaptım.Panathinaikos: Özel.