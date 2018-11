- Fatih Terim: “Ocaktan itibaren her şey değişecek”

- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lokomotif Moskova mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamada, ocak ayından itibaren her şeyin değişeceğini söyledi.



UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Galatasaray deplasmanda Lokomotiv Moskova'ya 2-0 yenilerek gruptan çıkma şansını yitirdi. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Fatih Terim, "İlk yarı iyi bir Galatasaray sahada vardı. İçeriye 1-0 yenik girdik maalesef. Çabuk kırılıyoruz. Gol pozisyonuna yakın pozisyonlarımız var. Bunlardan birini gol yapsak her şey değişebilirdi. Sonra gol yedik ve içeri öyle girdik. Üzücü tabi. İkinci golden sonra daha farklı mağlup olabilirdik. Burada herhangi bir klişe söz söyleyecek değilim. Lokomotiv'i tebrik ederim" dedi.

Terim'den ocak mesajı Taraftarlara seslenen Terim, "Galatasaraylılara ilerisi için bazı şeyler söylemek istiyorum. Bize hem ocakta hem de temmuzda müsaade edecekler. Onlar ne demek istediğimi biliyorlar. Biz her şeyin farkındayız, her şeyi görüyoruz. Elimizden geldiği kadar, kulübün gücü yettiği kadar ki, Allah'a şükür, ocakta yetecek. Ne istersek, o yüzdeye yakın bir oyun oynayan takım durumuna geleceğiz" diye konuştu.

"Böyle skorlara ben de alışık değilim" UEFA Avrupa Ligi için mücadele edeceklerini beliren Fatih Terim, "Böyle skorlara ben de alışık değilim, bu kadar üst üste. Herhangi bir bahane üretmeye gerek yok. Şimdi UEFA Avrupa Ligi sözü söyleme zamanı. İnşallah ona kalırız, o da kolay değil. Ümit ederim ki Avrupa Ligi'nde devam ederiz" açıklamasını yaptı. "Birçok oyuncumuz kötü oynadı" "Eren Derdiyok'a eleştiriler var, ne diyeceksiniz?" sorusuna yanıt veren tecrübeli teknik adam, "Sadece Eren Derdiyok değil, birçok oyuncumuz kötü oynadı. İyi oynayan da bizim oyuncumuz, kötü oynayan da. Ne yapabiliriz, bakacağız. Galatasaray forması giymenin, Şampiyonlar Ligi'nde bulunmanın önemli olduğunu herkes bilmek zorunda. Bitirici noktada fazla etkimiz yok, onu en kısa zamanda halletmemiz lazım. Baş kaldıran ve futbolun doğrularını yapan bir takım kuracağız, halledeceğiz. Ocaka kadar asgari zararla girersek çok mutlu olurum. Sadece Eren değil, fazla oyuncumuz var bugün öyle" ifadelerini kullandı.