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03 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Fatih Terim: '8 de 18 de kapanır yeter ki biz kazanalım'

Fatih Terim: '8 de 18 de kapanır yeter ki biz kazanalım'

Fatih Terim'in açıklamaları

- Fatih Terim: "8 de 18 de kapanır yeter ki biz kazanalım" ERZURUM

Dera Basın Toplantısı Toplantı Rektör 


- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, oyundan ve mücadeleden memnun olmadığını söyleyerek, "8 de kapanır, 18 de kapanır yeter ki biz kazanalım" dedi.
Spor Toto Süper Lig’in 24. hafta Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Erzurum’da soğuk havada gece maçına çıkmanın herhangi spekülasyona neden olmaması gerektiğini ifade ederek, "Bizim adımıza olayı başka yere çekmenin, bir manası yok. Daha önce tecrübemiz var, Bolu’ya gittik. Bizim kaybımız 22 oyuncu için. Yani federasyonun her verdiği saat doğrumu ki buna itiraz ettiniz. Gündüz oynayalım don olmasın dedik. Oynamaya saha elverişliydi. Olursa daha mantıklı olur. Şu münakaşayı yapanlar veya altını ısıtanlar neyin peşinde. Biz her sahada oynarız. Kaybedersek de tebrik ederiz. Skoru 2 puan kaybı olarak görüyorum. Oyundan da, mücadeleden de memnun değilim. Dolayısıyla hiç daha kaleye gelmeden saçma sapan gol yedik, geriye düştük. Sonra oyun anlayışımız da değişti. Kazansak da oyundan memnun olmadığımı söyledim. 8 puan fark kapanır mı? 8 de kapanır 18 de kapanır yeter ki biz kazanalım" diye konuştu.

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