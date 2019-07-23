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23 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Fanatik taraftardan Fatih Terim'e davet

Fanatik taraftardan Fatih Terim'e davet

GÖRÜNTÜ DETAYI

Fanatik Taraftar Teknik Direktör Şampiyon Üzüm Bağı Rektör 

--FANATİK GALATASARAYLININ BAĞ EVİNDEN,ÜZÜM BAĞINDAN DETAY GÖRÜNTÜLER
--KOYU GALATASARAY TARAFTARI İBRAHİM YILMAZ KONUŞMASI
--DETAY

- - Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki bağ evini ve bağ direklerini gönlünü verdiği Galatasaray'ın renklerine boyayan çiftçinin tek dileği Fatih Terim'i evinde ağırlamak MANİSA

- Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 2 yıl önce bağ evini ve bağ direklerini sarı kırmızı renklere boyayarak ilgi odağı olan fanatik Galatasaray taraftarı İbrahim Yılmaz'ın tek dileği, gönlünü verdiği takımın teknik direktörü Fatih Terim'i bir gün bağ evinde ağırlayabilmek. Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde fanatik Galatasaray taraftarı çiftçi İbrahim Yılmaz, takımının renklerini bağına taşıdı. Yaklaşık 2 yıl önce yaptırdığı bağ evinin duvarlarını sarı-kırmızı renklerle boyayan fanatik taraftar Galatasaray'ın armasını ve Atatürk resmini de işlemeyi ihmal etmedi. Bağ evine Galatasaray bayrağı diken Yılmaz, üzüm bağının beton direklerini de sarı-kırmızı renklere boyadı. Yılmaz yaptığı çalışmayla üzüm bağına ve bağ evine güzel bir görsellik kazandırdı. "Hayattaki tek isteğim Fatih Terim'le tanışmak" 4 dekarlık bir alanda Mevlana türü üzüm yetiştiren ve hayatta tek istediğinin Galatasaray'ın efsane hocası Fatih Terim ile tanışmak olduğunu belirten 41 yaşındaki İbrahim Yılmaz, "Bir Galatasaray taraftarıyım. Galatasaray aşığıyım, fanatiğiyim. 2 yıl önce yaptırdığım bağ evimin duvarlarını sarı-kırmızı boyadım. Tek isteğim Fatih Terim ile tanışmak. Fatih hocamızın dediği gibi bizim rüyalarımız dünyalardan büyük. Biz Şampiyonlar Ligi'nin kupasını almak ve şampiyon olmak için her şeyi yapacağız. Tek isteğim Fatih hoca ile buluşup konuşmak. Hocamı bu bağ evime davet ediyorum. Üzümlerimizden yesin, çayımızdan içsin. Her şey Galatasaray için" dedi.

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