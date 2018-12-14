Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Fanatik abla kardeşin Trabzonspor aşkı

Fanatik abla kardeşin Trabzonspor aşkı

Aslı Kethüda ve Fatma Alemdar'ın açıklamaları

Sosyal Medya Televizyon Kadın Taraftar Forma Irak 

-Aslı Kethüda ve Fatma Alemdar'nın tesisleri ziyaret görüntüleri
-Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür ve Ünal Karaman ile bir araya gelmeleri

- İSTANBUL

- Trabzonspor’un fanatik kadın taraftarları Aslı Kethüda ve Fatma Alemdar, Beşiktaş maçı öncesi futbolcularla buluştu, takımın son durumu hakkında yorumlarda bulundu. Trabzonspor’un abla-kardeş kadın taraftarları takımlarının durumunu değerlendirdi. Trabzonspor resmi sosyal medya hesabından, “Kız kardeşler ve evlatları” başlığı altında yayınlanan videoda, Aslı Kethüda ve Fatma Alemdar isimli kardeşler, bordo-mavili formaya duydukları aşkı anlattı. “Kocalarımızı evde bırakıyoruz, biz maça gidiyoruz” diyen abla Fatma Alemdar, “Stattan eve geliyorum, televizyondan tekrar tekrar maçı izliyorum. O kadar fanatiğim” yorumunu yaptı. Sosa ve Pereira’yı çok beğendiğini belirten Alemdar, “Yusuf iki maçtır güzel oynuyor. Yusuf’a tribünde ‘yeşil gözlü, çakır uşağım’ diye bağırıyorum” diye konuştu.
Tesislerde futbolcularla buluştular Trabzonspor’un davetlileri olarak Beşiktaş maçı öncesi takımı tesislerde ziyaret eden fanatik abla-kardeş, “Sizler böyle güzel oynadıkça, güzel sonuçlar aldıkça biz de mutlu oluyoruz. Gece rahat uyuyoruz. Beşiktaş maçını kazanmanızı istiyoruz” dedi.
Bordo-mavili futbolculardan Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür de taraftarlarına galibiyet sözü verdi.
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
1 milyonluk 11 final sorusu1 milyonluk 11 final sorusu
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı