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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Evkur Yeni Malatyaspor galibiyete odaklandı - MALATYA

Evkur Yeni Malatyaspor galibiyete odaklandı - MALATYA

- Evkur Yeni Malatya spor antrenmanından yapan detay görüntüler - Evkur Yeni Malatya spor'un teknik direktörü Erol Bulut'un açıklamalarıEvkur Yeni Malatya spor galibiyete odaklandı - Teknik direktör Bulut:"Bu hafta çıkıp 3 puan alacağız, o kadar basit"MALATYA (AA) - Evkur Yeni Malatya spor Teknik Direktörü Erol Bulut, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 14 Nisan Cumartesi günü sahalarında Aytemiz Alanyaspor ile yapacakları maça ilişkin, "Bu hafta çıkıp 3 puan alacağız, o kadar basit." dedi.
Bulut, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligde rahat nefes almaları adına en kısa sürede 40 puana ulaşmaları gerektiğini belirtti.
Ligin ikinci yarısının daha önce söylediği gibi zorlu geçtiğini dile getiren Bulut, "Alt sırada olan takımlarla aramızda 9 puan bulunuyor. Dolayısıyla da 3 maçlık kredimiz var. Aramızda puan farkı var diye işi bırakmayacağız. Bu hafta çıkıp 3 puan alacağız, o kadar basit." şeklinde konuştu.
Medipol Başakşehir, Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışıyla ilgili de Bulut, "Kimin şampiyon olacağı bizi ilgilendirmiyor. Benim için önemli olan, takımıma puan kazandırmak." ifadelerini kullandı. - Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarıSarı - siyahlılar, Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Futbolcular, antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından topla çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi.Hafif sakatlığı bulunan Rahman Buğra Çağıran, idmana katılmadı. - Kaleci Daniel, denemeye alındıEvkur Yeni Malatya spor, Nijeryalı kaleci Emmanuel Daniel'ı denemeye aldı. 24 yaşındaki futbolcu, sarı - siyahlı ekiple antrenmana çıktı.Teknik direktör Bulut, denemeye alınan Emmanuel Daniel ile ilgili "Yurt dışından geldi, altyapıda birkaç gün çalışacak. Tavsiye üzerine getirdik, şu an izliyoruz." diye konuştu.

Yarış Teknik Direktör Şampiyon Rektör Basın Mensupları 

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