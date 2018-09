Evkur Yeni Malatyaspor, Beşiktaş maçında puan hedefliyor

-Detaylar



- Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, her maçtan puan almaları gerektiğini söyleyerek, “Onun için savaşıyoruz. 1 puan önemli, 3 puan mükemmel olur. Her maçtan puan almak için biz sahaya çıkıyoruz” dedi.

Evkur Malatyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda daha sonra dört gruba ayrılan futbolcular, pas çalışması yaptı. Mavi ve yeşil takım olmak üzere ikiye ayrılan oyuncular, top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. İdman, taktik ağırlıklı çift kale maçın ardından sona erdi. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Erol Bulut, yapılan antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Milli maçlar için verilen arada Beşiktaş maçına iyi hazırlandıklarını ifade eden Bulut, “Bizim açımızdan aslında ara iyi oldu. Sakat olan birkaç oyuncumuz aramıza katıldı.

Bu bizim için sevindirici olan taraf. Donald, Murat Yıldırım ve Muniru takıma katıldılar. Birlikte çalışma imkanı bulduk. Bu şekilde Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürüyoruz. Şu an maalesef 1-2 sakat oyuncumuz var. Khalid Boutaib’in milli takımda sakatlığı oldu, Guilherme’nin ilk antrenmanda dizi döndü, hafif bir sakatlığı var. O da yarın bizimle antrenmanlara çıkacak” şeklinde konuştu.

“Gol yollarında etkili olmaya çalışacağız” Atiker Konyaspor karşısında istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını ve bunu bir kaza olarak nitelendirdiklerini dile getiren Erol Bulut, “Rakibimiz fazla bir şey yapmadı. Biz ona karşılık veremedik. Rakibe karşılık vermek gerekirken, topu tutmamız gerekirken, istediklerimizi sahada sergileyemedik. Tabii ben orada biraz sinirlendim. Tepkimi de o şekilde futbolcularıma gösterdim. Bunu bir kaza olarak görelim ama bundan sonraki maçlarımızda inşallah böyle şeyler yaşamayız. Her maçtan puan alabilmemiz lazım. Onun için savaşıyoruz. 1 puan önemli, 3 puan mükemmel olur. Her maçtan puan almak için biz sahaya çıkıyoruz. Güçlü, şampiyonluk yaşamış bir takıma karşı oynayacağız. Kadrosu güçlü, tempoyu iyi ayarlayan bir ekip. Hücum anlamında iyi oyuncuları var ama defans anlamında zaafları var. Biz rakibin hücum anlamında oyununa karşı önlemlerimizi alacağız. Biz hücumda rakibin eksiklerini iyi değerlendirip gol yollarında etkili olmaya çalışacağız” diye konuştu.

Guilherme dizinden sakatlandı Süper Lig’in ilk 4 haftalık bölümünde 7 puan toplayan sarı-kırmızılılar, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Beşiktaş maçının hazırlıklarının startını vermişti. Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde Teknik Direktör Erol Bulut nezaretinde çalışan E.Y. Malatyaspor'da, sakatlıkları nedeniyle bir süredir takımdan ayrı olan orta saha oyuncuları Mitchell Donald ile Murat Yıldırım da antrenmanda yer aldı. Fas Milli Takımı’nın, Afrika Uluslar Kupası 2019 Elemeleri kapsamında grupta Malavi ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan forvet oyuncusu Khalid Boutaib, hafif sakatlıkları bulunan sol bek Rahman Buğra Çağıran ve orta saha oyuncusu Guilherme Costa Marques takımdan ayrı düz koşu yaptı.