Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Evdeki rekabeti ringe taşıdılar

Evdeki rekabeti ringe taşıdılar

Sporcuların ısınma hareketleri yapması

Şampiyon Kız Kardeş Boks Irak 

-Teknik çalışmaları
-Kızların konuşması
-Yardımcı antrenörün konuşması
-Kızların müsabaka yapması
-Genel ve detay

- (Özel haber)- Siirt’te sürekli birbirleriyle kavga eden iki kız kardeş, başladıkları boksta şampiyonaya hazırlanıyor SİİRT

- Siirt’te evde sürekli birbirleriyle kavga eden iki kız kardeş, annelerinin tavsiyesi üzerine başladıkları boksta, Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor. Siirt’te birbirleriyle anlaşamayan ve sürekli evde kavga eden Gülçin ve Semanur Sezer adlı kardeşler, annelerinin tavsiyesi üzerine boksa başladı.
Evdeki rekabeti ringe taşıyan kardeşler, boksa yatkınlıklarıyla kısa sürede antrenörlerinin dikkatini çekti. Yaklaşık bir yıldır boks yapan kardeşler, şimdi hem birbirleriyle iyi geçiniyor hem de Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor. "Aramızdaki kavgayı bitirdik" Evde ablasıyla anlaşamadığı için boksa başladığını söyleyen Semanur Sezer, “Ablamla kavga ederken annem sinirleniyordu. Bizi boksa yönlendirdi. Şimdi boks öğreniyorum. Evde kardeş olabiliriz ama boksta rakibiz. Hedefimiz Türkiye Şampiyonu olmak” dedi.
Gülçin Sezer ise, “Kardeşimle birlikte boksa geliyoruz. Annem kavga ettiğimizden dolayı boksa başvurdu. Evde kardeşiz, ringde rakip. Hedefimiz Türkiye Şampiyonluğu. Allah izin verirse Türkiye Şampiyonluğu'nu kazanacağız” diye konuştu.
"Kardeşlerden madalya bekliyoruz" Antrenör Yardımcısı İsmail Akyürek da iki kız kardeşin evde sürekli kavga ettiğini belirterek, “Boksa yöneldiler. Kavgayı bıraktılar, boksta birbirlerine rakip oldular. Kızlarımızın altyapısını hazırlıyoruz. Kızlarımızın altyapısını hazırladıktan sonra Türkiye Şampiyonası'na yollayacağız” ifadelerini kullandı.
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Zenginliği Dudak Uçuklatıyor Zenginliği Dudak Uçuklatıyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı