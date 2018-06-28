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28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Estonya takımı Levadia, yeni sezona hazırlanıyor - BOLU

Estonya takımı Levadia, yeni sezona hazırlanıyor - BOLU

- Antrenmandan detaylar Estonya takımı Levadia, yeni sezona Bolu 'da hazırlanıyorBOLU (AA) - Estonya 1. Ligi takımı Levadia, yeni sezona Bolu 'nun Karacasu beldesinde hazırlanıyor.Sezon hazırlıkları için 24 Haziran'da Karacasu beldesinde bulunan bir otelde kampa giren Levedia, sabah antrenmanını teknik direktör Aleksandar Rogic ve yardımcı antrenörler gözetiminde gerçekleştirildi.
Isınma koşusuyla başlayan ve yaklaşık 1,5 saat süren antrenman kondisyon ağırlıklı çalışmayla tamamlandı.Levadia takımının Bolu kampı 4 Temmuz'da sona erecek.

Teknik Direktör Rektör 

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