Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Eskrim: Yıldızlar Kılıç Türkiye Şampiyonası - KASTAMONU

Eskrim: Yıldızlar Kılıç Türkiye Şampiyonası - KASTAMONU

- Eskrim müsabakasında görüntüler - Kupa töreni - Türkiye Eskrim Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Pehlivan ile röportajEskrim: Yıldızlar Kılıç Türkiye Şampiyonası - Kastamonu 'da 37 kulüpten 143 sporcunun katılımıyla düzenlenen organizasyon, sona erdiKASTAMONU (AA) - Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından Kastamonu 'da düzenlenen Yıldızlar Kılıç Türkiye Şampiyonası, tamamlandı.Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya, 37 kulüpten 143 sporcu katıldı.
Kızlar kategorisindeki müsabakalar sonucunda, Samsun Eskrim Spor Kulübünden Nisanur Erbil birinci, Pars Eskrim Gençlik Spor Kulübünden Rana Tuğçe Kaya ikinci, Vişnelik Tenis Eskrim Kulübünden Defne Tanrısınıbilir ile Bursa'dan ferdi olarak katılan Delfinsu Aydoğan üçüncü oldu.Dereceye giren sporculara madalyalarını, Türkiye Eskrim Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Pehlivan verdi.Pehlivan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başarılı bir turnuva olduğunu belirterek, şunları söyledi:"Sporcularımız burada gayet centilmence mücadele ettiler. Centilmenlik eskrimin genel kaidesi, esas prensibidir. Sporcularımız için verimli olduğunu düşünüyorum. Dün bir sporcumuzun bileğinde burkulma yaşandı ancak bu ciddi bir sakatlık değil. Bugünkü bayan sporcularımızda herhangi bir sakatlık söz konusu olmadı. Keyifle geldiler ve dönecekler."

El Kaide Muhabir Şampiyon Erimli Gori 

İlgili Foto Galeriler
Fransa'da Şampiyon SharapovaFransa'da Şampiyon Sharapova
Beşiktaş - Ankaragücü Maçından KarelerBeşiktaş - Ankaragücü Maçından Kareler
Beşiktaş - Sivasspor Maçından KarelerBeşiktaş - Sivasspor Maçından Kareler
Fenerbahçe - Alanyaspor Maçından KarelerFenerbahçe - Alanyaspor Maçından Kareler
Kayserispor - Galatasaray Maçından KarelerKayserispor - Galatasaray Maçından Kareler
Beşiktaş - Başakşehir Maçından KarelerBeşiktaş - Başakşehir Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı