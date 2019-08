Eskişehirspor Yönetim Kurulu 'Devam' dedi

- Eskişehirspor’da Kulüp Başkanı Osman Taş’ın istifası sonrası oluşan belirsizlik hakkında Başkan Yardımcısı ve Mali Asbaşkan Mehmet Şimşek önemli açıklamalarda bulundu. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor’da yeni sezon öncesi belirsizlikler sürüyor. Maddi sorunlarla boğuşan 54 yıllık çınarda son olarak Kulüp Başkanı Osman Taş dün gece istifa etti. Yeni sezonun başlamasına günler kala oluşan kriz ortamı sonrası Başkan Yardımcısı ve Mali Asbaşkan Mehmet Şimşek düzenlediği basın toplantısı ile açıklamalarda bulundu. Şimşek, Başkan Osman Taş’ın istifa etmesine rağmen sezonun başlamasına az bir süre kalmasından dolayı Yönetim Kurulunun 30 gün boyunca görevine devam edeceğini belirtti.

“Kendisinin hedeflediği oranlarda bir katılım sağlanamadı” Maddi kaynak oluşturmak sebebiyle yapılan kampanyalara beklenen katkının verilmediğini ifade eden Mehmet Şimşek, “Öncelikle Osman Taş başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar gösterdiği özveri, maddi ve manevi bütün yaptıkları için teşekkür ediyoruz. Osman Taş başkan birkaç kampanya düzenledi.

Bunlara kendisinin hedeflediği oranlarda bir katılım sağlanamadı. Yalnız bırakıldığını düşünüyor. Tabii ki kendisi de bunların daha yüksek çıkarı olacağını düşünerek bir takım sözler verdi. Elinden gelen her şeyi de yaptı. Bugüne kadar yapılmış şeylerin hepsini açıkladık” ifadelerini kullandı. “Yönetim kurulu olarak göreve devam kararı aldık” Kulüp Başkanı Osman Taş’ın istifası sonrası Yönetim Kurulunun da istifa etmesi gerektiğini, fakat ligin başlamasına az bir süre kaldığı için tüzük gereği 30 gün daha çalışmalarına devam edeceklerini ifade eden Şimşek, “Etik olarak başkan istifa ettiğinde yönetimin de istifa etmesi gerekiyor. Bizim de asıl niyetimiz istifa etmekti. Fakat Osman başkanın Eskişehirspor’u düşünerek bize söylediği yönetim kurulu görevien devam etsin. Futbol müsabakalarının başlama tarihi çok yaklaştı. Kulübün çalışan organlarının hala faaliyette olduğunu gösterin ve takımı bir an önce sahaya çıkarın dedi.

Bu yüzden de yönetim kurulu olarak görece devam kararı aldık. Şu anda alt kurullarda olmak üzere çalışıyor. Bir kriz var ve bunu yönetmeye çalışıyorlar” şeklinde konuştu.

“Başka yönetim oluşturacağını düşünen insanlar varsa bizim kapımız açık” Yeni bir başkan arayışlarında olmadıklarını ve tek amaçlarının yeni bir başkan çıkana kadar görevi sürdürmek olduğunu sözlerine ekleyen Mali Asbaşkan Şimşek, “Yönetim Kurulumuzun hiçbir üyesi yeni bir başkan arama çabasında değil. Herkes sadece kendi görevini yapıyor. Tüzüğün 36. Maddesine göre de 30 günlük bir sürecimiz var. İlerleyen günlerde yönetim kurulumuz çalışacak. Kulübün ihtiyaçlarını, futbolcuların ihtiyaçlarını karşılayacak. Gelişmelere göre de bir karar alacağız. Karar almadan önce maddi ve manevi olarak daha iyi maddi imkanlarla geleceğini düşünen, başka yönetim oluşturacağını düşünen insanlar varsa biz her zaman kapımızın açık olduğunu söyledik. Bizimle istişare ederler. Bizim koltuk sevdamız yok. Herkes Eskişehirsporlu. Bu süreci aşmaya çalışacağız. Zorlukları herkes biliyor zaten. Anlatmaya hiç gerek yok. Herkes neyin ne olduğunu biliyor. Yönetimin tek amacı bu futbol takımını sahaya çıkarmak. Bu kulübün işleyişini devam ettirmek” dedi.

“Emre Güral şehri terk etti” Futbolcuların da maddi beklentileri olduğu için takımdan ayrıldığını belirten Mehmet Şimşek, sürekli bir kaynak arayışında olduklarını ifade etti.

Şimşek, “Biz 1 senedir kaynak arıyoruz. Sadece bu yönetimle değil icra kurulundan bu yana kaynak arayışındayız. Tabii ki 7 milyon liraya ihtiyaç var. Keşke 7 değil 70 milyonumuz olsa. Ama yine söylüyorum bu yeni bir şey değil. Bu yönetim kurulu bugünden itibaren hala kaynak arayışında. Hala telefon trafiğinde devam ediyor. Bu yönetim kurulunun tek hedefi takımı sahaya çıkarıp başarılı olmaktır. Biz de bunu başaracağız ve takımı sahaya çıkaracağız. Emre Güral şehri terk etti. Beklentileri varmış. Beklentileri karşılanmayınca şehri terk etti. Konuşuruz, rica ederiz. Durumumuzu anlatırız. Bundan sonra yönetimdeki arkadaşların buradan maddi bir beklentisi yok. Buradan maaş alan bir yönetici yok. Bir de şunu kimse unutmasın. Eskişehirspor’un bir senedir taraftar, kampanyalar, haricinde böyle bir yayın geliri, TFF gibi geliri yok. Bu yıllardır böyle. Yöneticilerin kendi ceplerinden harcadığı ve taraftarın, sponsorların karşıladıkları paralarla bu işi yürütüyoruz” diye belirtti.