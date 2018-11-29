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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Erzurumspor'da Bursaspor maçı hazırlıkları

Erzurumspor'da Bursaspor maçı hazırlıkları



: - Büyükşehir Belediye Erzurum spor maç hazırlıkları - Detaylar Erzurum spor'da, Bursaspor maçı hazırlıklarıERZURUM (AA) - Büyükşehir Belediye Erzurum spor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.Kulüp tesislerinde teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Mavi - beyazlı futbolcuların daha sonra pas ve 5'e 2 top kapma çalışması yaptığı antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.Antrenmana sakatlıkları bulunan futbolculardan Tshabalala ile Arsen Hubulov katılmazken Leo da saha kenarında koşu ve ısınma hareketleri yaptı.

Teknik Direktör Rektör 

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