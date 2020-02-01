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01 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Ersun Yanal: 'Ligin son sözünü Fenerbahçe söyleyecek'

Ersun Yanal: 'Ligin son sözünü Fenerbahçe söyleyecek'

Ersun Yanal açıklama

- Ersun Yanal: "Ligin son sözünü Fenerbahçe söyleyecek"- Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal:- "Oyuncularıma mücadelelerinden ötürü söyleyecek hiçbir sözüm yok"- "Oyuncularım sadece topu çizgiden içeri atamadı" TRABZON

Son Söz Maraton Forma Rektör 


- Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından açıklamada bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Ligin son sözünü Fenerbahçe söyleyecek" dedi.
Karşılaşma sonrasında değerlendirmelerde bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Bugün kazansak da kaybetsek de lig bitmeyecekti. Önümüzde uzun bir maraton var. Yüzde 68'e 32 top üstünlüğümüz vardı. Oyunda atamadığımız çok sayıda pozisyon var. Attığımız bir nizami gol var. İyi yoldayız, yakaladığımız pozisyonları skora çevirmek en büyük problemdi. Bugün oyunculara ne dersiniz derseniz oyuncularım sadece topu çizgiden içeri atamadılar. Bu performansı sonuna kadar takip edip devam edeceğiz. Fenerbahçe'nin oynadığı oyunu gördünüz, bu mücadeleyi gördünüz. bu ligin en son sözünü Fenerbahçe söyleyecek" dedi.

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