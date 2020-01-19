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19 Ocak 2020 Pazar günü yayınlandı
Ersan Parlatan: “İstediğimiz, arzuladığımız bir 3 puan aldık'

Ersan Parlatan: “İstediğimiz, arzuladığımız bir 3 puan aldık'

Ersan Parlatan konuşması

- Ersan Parlatan: “İstediğimiz, arzuladığımız bir 3 puan aldık" ANTALYA

Basın Toplantısı Toplantı 


- Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan deplasmanda aldıkları galibiyete ilişkin, “İstediğimiz, arzuladığımız bir 3 puan aldık” dedi.
Süper Lig’in 18’inci haftasında Göztepe, deplasmanda Antalyaspor’u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını belirtti.
Parlatan, "Çok sevinçliyiz. İstediğimiz, arzuladığımız bir 3 puan aldık. Bunu 3 puan anlamında değerlendirmemek lazım. Futbol adına da çok doğru işler yaptık bugün. İlk devre her anlamda daha iyi olan takım, kaptığımız top sonrası neticesinde 3 golümüz, sırf kazandığımız top sonrası değil top bizdeyken de belli pas açılarını yakalayarak, topun bizde kalmasını sağladık. Oyuncu arkadaşlarımızı kutlamak lazım. Her istediğimiz şeyi neredeyse sahaya yansıttılar. Bütün taktikleri ve oyun anlayışını sahaya yansıttılar. Çok tebrik ediyorum. Camiamıza bu 3 puan hayırlı olsun" dedi.

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