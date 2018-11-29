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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Erol Bulut, 'Sporcu Sakatlığı ve Futbol' panelinde konuştu - ELAZIĞ

Erol Bulut, 'Sporcu Sakatlığı ve Futbol' panelinde konuştu - ELAZIĞ

Erol Bulut, "Sporcu Sakatlığı ve Futbol" panelinde konuştu - ELAZIĞ - Panelden ve katılımcılardan detaylar - Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'un konuşması - Acıbadem Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Doktoru Prof. Dr. Sinan Karaoğlu'nun konuşması Elazığ 'da "Sporcu Sakatlığı ve Futbol" paneli - Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut: - "Hala bize 19 - 20 yaşında futbolcular geldiğinde doğru pozisyon bulmayı öğretmek durumunda kalıyoruz. Sakatlanmaların önüne geçilmesinde sadece antrenmanlar değil, futbolcunun vücuduna iyi bakması da önemli"ELAZIĞ (AA) - Elazığ 'da "Sporcu Sakatlığı ve Futbol" paneli düzenlendi.
Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ve Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu iş birliğiyle Bahaeddin Öğel Konferans Salonu'nda düzenlenen panele, Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ile bir özel hastanenin Ortopedi ve Travmatoloji Bölümünden Prof. Dr. Sinan Karaoğlu konuşmacı olarak katıldı.
Teknik direktör Bulut, kariyeri boyunca birçok kulüp bünyesinde oynadığını ve çok sayıda sakatlık geçirdiğini söyledi.

"Her futbolcu gibi tarak, burun ve elmacık kemiği ile dirsek kırılması gibi sakatlıklar geçirdim." diyen Bulut, sakatlanan futbolcunun rehabilitasyonunun önemli olduğunu aktardı.Bulut, 33 yaşında çapraz bağlarının koptuğunu, başarılı bir ameliyat ve güzel bir rehabilitasyon süreciyle bu sıkıntıyı daha hızlı atlattığını ifade ederek, "Hala bize 19 - 20 yaşında futbolcular geldiğinde doğru pozisyon bulmayı öğretmek durumunda kalıyoruz. Sakatlanmaların önüne geçilmesinde sadece antrenmanlar değil, futbolcunun vücuduna iyi bakması da önemli." dedi.
Prof. Dr. Karaoğlu da saha içerisinde oluşan yaralanmalarda hızlı ve doğru bir şekilde müdahale edilirse futbolcunun daha kısa sürede sağlığına kavuşabileceğini belirtti.
Sakatlanmaların birçok etkisinin olduğuna dikkati çeken Karaoğlu, "Çapraz bağ yaralanmaları niye daha sık görülüyor? Bunun zemin ile ayakkabının sürtünme kat sayısı, futbolcunun adale yapısı, antrenman eksiği, sahanın zemin yapısı gibi birçok sebep olabilir." diye konuştu.
Kulaktan dolma bilgiler ve bazı bitkiler ile tedavinin riskli olduğunu ifade eden Karaoğlu, "Bitkisel ürünler her zaman iyi olmayabilir." dedi.
Panel gençlerin sorularının yanıtlanması ile sona erdi.

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