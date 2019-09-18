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18 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Erol Bulut: ”Fenerbahçe maçında takımımız haklı yere 3 puan almıştır”

Erol Bulut: ”Fenerbahçe maçında takımımız haklı yere 3 puan almıştır”

-İdmandan genel görüntüler

Allah Forma Rektör 

--Futbolcuların çalışmasından görüntü
--Erol Bulut konuşması
--Detay görüntüler

- - Aytemiz Alanyaspor’da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları ANTALYA

- Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, tartışmalı Fenerbahçe maçıyla ilgili olarak, "Fenerbahçe maçında takımımız haklı yere 3 puan almıştır" dedi.
Aytemiz Alanyaspor, Gençlerbirliği ile deplasmanda yapacağı mücadelenin hazırlıklarını bu akşam tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesislerinde Teknik Direktör Erol Bulut gözetiminde Core çalışmasıyla başlayan antrenman 4 grup halinde ayak tenisi çalışmasıyla devam etti. Antrenman esneme hareketleriyle sona erdi. Çalışmaya sakatlığı bulunan Efecan, Baiano ve Lokman Gör ile ağrıları nedeniyle Caulker ve Siopis katılmadı. “Rakibimizden üstün oynayarak haklı yere 3 puanı aldık” Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut idman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Alanyaspor - Fenerbahçe maçında kural hatası var mı?" sorusuna cevap veren Bulut, saha dışındaki olaylarla pek ilgilenmediğini aktararak, "Saha dışındaki olaylarla ilgili pek konuşmak istemiyorum. Biz saha içindeki işlerler meşgul olmaya çalışıyoruz. Orada takımımız doğruları yaparak ve rakibinden üstün oynayarak haklı yere 3 puanı almıştır. O yüzden biz o şekilde galibiyeti alarak yolumuza devam ediyoruz. Bizim için önemli olan önümüzdeki Gençlerbirliği maçı olacak. Gençlerbirliği maçına yönelik çalışmalarımız sürüyor. Saha dışındaki şeyler bizim işimiz değil. Söylediğim gibi biz saha içindeki olan şeylerle meşgulüz. Orada da işimizi iyi yapıyoruz” dedi.
“Herkes bir birine çok iyi uyum sağladı” 4 haftalık galibiyeti de değerlendiren Bulut, ”Transferlerimizin zamanında gelmesi bizim için çok büyük bir artı oldu. O yüzden başkanımıza ve yönetimimize teşekkür ediyorum. Tabii takımda arkadaşlık ortamı çok güzel, herkes bir birine çok iyi uyum sağladı. Adaptasyon süreci uzun sürmedi. Sadece ilk 11’deki futbolcularımız değil, yedekten gelen futbolcularımızda büyük katkı sağlıyor. Bu şekilde inşallah uzun süre devam eder. İyi bir rekabet var. Bu bizim için çok önemli bir etken, çünkü hiçbir futbolcu forma bende diye rahat bir konuma girmemesi lazım. Çünkü arkasında onu baskı altına koyan ve forma isteyen ikinci bir isim var” diye konuştu.
“Efecan 1-2 gün içerisinde iyileşir” Karşılaşmanın 24. dakikasında sakatlık yaşayan Efecan hakkında konuşan Bulut, ”Efecan’ın antrenmanda beline bir diz darbesi geldi. Fenerbahçe maçında ise sakatlık geçirdi. Ağrıları devam ediyor. Tahmin ediyorum 1-2 gün içerisinde hazır olur” ifadelerini kullandı. “Gençlerbirliği maçından puan ve puanlar almak istiyoruz” Deplasmanda karşılaşacakları Gençlerbirliği maçına da değinen Bulut şunları söyledi: ”Süper Lig’de bizim için hiçbir maç kolay değil. Her maça bir aynı doğrultuda çalışıp rakibimize hazırlanıyoruz. Bizim için hiçbir maç kolay değil. O yüzden Gençlerbirliği maçı da bizim için kolay maç olmayacak. Geçen hafta Trabzonspor karşısında iyi bir maç sergilediler. Gençlerbirliği iyi bir takım, o yüzden ciddi bir şekilde hazırlanıp tabii ki oradan da puan ve puanlar almak istiyoruz. Yolumuza devam etmek istiyoruz.”
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