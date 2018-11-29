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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Erol Bulut: 'Alt yapı sorunu tüm Türkiye’de var'

Erol Bulut: 'Alt yapı sorunu tüm Türkiye’de var'

- Teknik Direktör Bulut'un konuşması

Dera Teknik Direktör Forma Konferans Rektör 

--Karaoğlunun sağlık ve sakatlık konusunu anlatmaması
--Bulutun konuyla ilgili soruları cevaplaması
--genel detay

- Erol Bulut: "Alt yapı sorunu tüm Türkiye’de var" ELAZIĞ

- Elazığ'da panele katılan Evkur Yeni Yeni Malatyaspor Teknik Direktör Erol Bulut, futbolcuların yaşadığı sakatlıkları aktarırken, alt yapı sorununa da değinerek, "Alt yapı sorunu tüm Türkiye’de var, alt yapıları geliştirip üstlere hazırlamamız lazım" dedi.
Fırat Üniversitesi (FÜ) Spor Bilimler Fakültesi, Elazığ Amatör Kulüpler Federasyonu, TUFAD, TURFAD organizasyonuyla "Spor Sakatlığı ve Futbol" paneli düzenlendi.
Bahaddin Öğel konferans salonunda düzenlenen panel sinevizyon gösteri ile başladı.
Panelde konuşmacı olarak Ortopedi ve Travmatoloji Doktoru Prof. Dr. Sinan Karaoğlu ve Evkur Yeni Yeni Malatyaspor Teknik Direktör Erol Bulut yer aldı. 37 senelik kariyeri boyunca yeterince sakatlıklar yaşadığını ifade eden Teknik Direktör Erol Bulut, “Çapraz bağ, tarak kemiği, burun kırılması, elmacık kemiği kırılması, dirsek kırılması olsun bu süreçten biz de geçmiş olduk. Bu sakatlıkları atlatıp en iyi şekilde 37 seneyi bitirdim. Sakatlıkların nedenleri oluyor. Beslenme, iyi dinlenememe, aşırı yüklenmeler neden oluyor. Bunların hepsini hem futbolculuk dönemimde hem de şimdi futbolcularımızla yaşıyoruz. Futbolcunun ağrıları var haftalarca o şekilde oynuyor. Biz bunu sahada görüp kendisi ile konuşuyoruz. Kendisi de dinlenmesi gerektiğini söylüyor. Tedavisi bittiğinde geri döndüğünde hemen ilk 11'de oynama düşüncesi oluyor oyuncuda. Ama aradan 3 hafta geçti. Hiçbir teknik direktör 3 hafta oynamamış oyuncuyu sahaya sürmez. Orada adaletli olmamış olursunuz. Ben bu adaleti çok iyi sağladığımı düşünüyorum" diye konuştu.
"Alt yapıları geliştirip üstlere hazırlamamız lazım" Alt yapıdan gelen futbolcuların A takımın seviyesinin çok çok altında olduğuna da dikkat çeken Bulut, "Bu teknik direktörün sorunu değil. Alt yapı sorunu tüm Türkiye’de var. Alt yapıları geliştirip üstlere hazırlamamız lazım. A takımda 4-3-3 sistemi oynuyorsunuz. Altta 3-5-1 sistemi oynuyorsunuz. Oraya daha iyi bir program hazırlayıp. U15, U17, U19 bu yaş grupları çok önemli. Bu yaş guruplarında A takımında oynanan teknik ve taktik ile oynanması ve hazırlanması gerekiyor” ifadelerini kullandı. Geliştirilen birçok yöntem olduğunu belirten Ortopedi ve Travmatoloji Doktoru Prof. Dr. Sinan Karaoğlu ise şunları söyledi: “FIFA’nın geliştirdiği F-11 yöntemi düşmeyi öğrenme gibi bir takım yöntemlerdir. Bu yöntemler sporcuların yaralanmasını nasıl önleriz. Bunu birinci kademede yapmaya çalışıyoruz. Sakatlanma olursa bunu nasıl tedavi ederiz. Sezon başında muayeneleri çok detaylı yapmak lazım. Performansı etkileyen etkenler şunlar, gizli enfeksiyonlar bunlar sporcunun verimini azaltır. Bunların hepsine bakmak lazım. Kas kuvvetsizliği ve azlığı giderilmesi gerekiyor.”
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