Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Erkekler Salon Hokeyi Süper Lig 2. etap müsabakaları başladı

Erkekler Salon Hokeyi Süper Lig 2. etap müsabakaları başladı

Müsabakalardan genel ve detay görüntü

- ANTALYA

Dera Şampiyon 


- Antalya’nın Alanya ilçesinde Türkiye Hokey Federasyonu tarafından düzenlenen 2018-2019 sezonu Erkekler Salon Süper Lig 2. etap müsabakaları başladı.
Alanya Belediyesi’nin ev sahipliğinde Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen müsabakalarda Osmaniye GSK, Selçuklu Belediyesi SK, Nizip Belediyesi SK, Bolu Belediyesi SK, Nizip GSK, Gaziantep Polisgücü, Amasya GSK, Zonguldak Demir Tenis, Kahramanmaraş Hokey ve Boybeyi SK takımları mücadele ediyor. Müsabakaların ilk gününde alınan sonuçlar şöyle: Osmaniye Gençlikspor: 4 - Selçuklu Belediyespor: 4 Nizip Belediyespor: 3 - Bolu Belediyespor: 2 Gaziantep Polisgücü:12 - Nizip Gençlikspor: 4 Amasya Gençlikspor: 3 - Zonguldak Demir Tenis: 1 Karşılaşmalar 30 Aralık Pazar günü sona erecek ve şampiyon belli olacak.
İlgili Foto Galeriler
Muhaliflerin Atlı BirlikleriMuhaliflerin Atlı Birlikleri
Fransa'da Şampiyon SharapovaFransa'da Şampiyon Sharapova
Galatasaray - Sivasspor Maçından KarelerGalatasaray - Sivasspor Maçından Kareler
Beşiktaş - Kasımpaşa Maçından KarelerBeşiktaş - Kasımpaşa Maçından Kareler
Beşiktaş - Trabzonspor Maçından KarelerBeşiktaş - Trabzonspor Maçından Kareler
Başakşehir - Galatasaray Maçından KarelerBaşakşehir - Galatasaray Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı