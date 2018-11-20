Ergin Ataman: 'Güzel bir galibiyet oldu'



- Maccabi Fox Tel Aviv'i 90-77'lik skorla mağlup eden Anadolu Efes'te Başantrenör Ergin Ataman karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Bizim adımıza güzel bir galibiyet oldu" dedi.

Maccabi Fox Tel Aviv karşısında baştan sona önde götürdüğü mücadeleyi 90-77 kazanan Anadolu Efes'te Başantrenör Ergin Ataman, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Güzel bir galibiyet olduğunu söyleyen Ataman, "Maça savunmada agresif başladık. Hedefimiz Roll ve Wilbekin'i durdurmaktı. İlk yarıda farkı açamamamızın ana sebebi, rakibe 11 hücum ribaundu vermemizdi. İkinci yarıda ise savunmada iyiydik. Ancak sorun, O'Bryant'ın bulduğu sayılardı. Bunu da çözmeyi başardık. Geçiş hücumlarından da sayılar ürettik ve ribauntları düzelttik. Bugün özellikle kenardan iyi destek aldık. Önemli bir galibiyet aldık. Riskli bir maçtı. Maccabi FOX'un başantrenörü değişti. Bize bugün sorun oluşturabilirlerdi. Ancak özellikle ikinci yarıda iyi top çevirdik ve yaptığımız 24 asist bunun göstergesiydi. Bu yüzden mutluyum" dedi.

Ataman, takımının Euroleague'in en iyi üçlük yüzdelerinden birine sahip olmasını ise, "Oyuncuların iyi çalışmasından kaynaklanıyor. İsabet konusunda oldukça başarılılar" dedi.



