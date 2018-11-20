Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Ergin Ataman: 'Güzel bir galibiyet oldu'

Ergin Ataman: 'Güzel bir galibiyet oldu'

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'ın açıklamaları

- Ergin Ataman: "Güzel bir galibiyet oldu" İSTANBUL

Turab Sayılar Basın Toplantısı Toplantı Resif 


- Maccabi Fox Tel Aviv'i 90-77'lik skorla mağlup eden Anadolu Efes'te Başantrenör Ergin Ataman karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Bizim adımıza güzel bir galibiyet oldu" dedi.
Maccabi Fox Tel Aviv karşısında baştan sona önde götürdüğü mücadeleyi 90-77 kazanan Anadolu Efes'te Başantrenör Ergin Ataman, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Güzel bir galibiyet olduğunu söyleyen Ataman, "Maça savunmada agresif başladık. Hedefimiz Roll ve Wilbekin'i durdurmaktı. İlk yarıda farkı açamamamızın ana sebebi, rakibe 11 hücum ribaundu vermemizdi. İkinci yarıda ise savunmada iyiydik. Ancak sorun, O'Bryant'ın bulduğu sayılardı. Bunu da çözmeyi başardık. Geçiş hücumlarından da sayılar ürettik ve ribauntları düzelttik. Bugün özellikle kenardan iyi destek aldık. Önemli bir galibiyet aldık. Riskli bir maçtı. Maccabi FOX'un başantrenörü değişti. Bize bugün sorun oluşturabilirlerdi. Ancak özellikle ikinci yarıda iyi top çevirdik ve yaptığımız 24 asist bunun göstergesiydi. Bu yüzden mutluyum" dedi.
Ataman, takımının Euroleague'in en iyi üçlük yüzdelerinden birine sahip olmasını ise, "Oyuncuların iyi çalışmasından kaynaklanıyor. İsabet konusunda oldukça başarılılar" dedi.

İlgili Foto Galeriler
Beşiktaş - Sivasspor Maçından KarelerBeşiktaş - Sivasspor Maçından Kareler
Fenerbahçe - Alanyaspor Maçından KarelerFenerbahçe - Alanyaspor Maçından Kareler
Kayserispor - Galatasaray Maçından KarelerKayserispor - Galatasaray Maçından Kareler
Beşiktaş - Başakşehir Maçından KarelerBeşiktaş - Başakşehir Maçından Kareler
Galatasaray Fenerbahçe Maçından En Güzel FotoğraflarGalatasaray Fenerbahçe Maçından En Güzel Fotoğraflar
Galatasaray - Malatyaspor Maçından KarelerGalatasaray - Malatyaspor Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı