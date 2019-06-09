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09 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Ergin Ataman: “Bunları azmettiren kişi Fenerbahçe Kulübü Başkanıdır”

Ergin Ataman: “Bunları azmettiren kişi Fenerbahçe Kulübü Başkanıdır”

Ergin Ataman'ın açıklamaları

Sosyal Medya Basın Toplantısı Toplantı Basketbol Tezahürat 

-Doğuş Balbay'ın açıklamaları
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- - Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman:- “Bu şekilde devam ettiği takdirde Fenerbahçe arenaya gitmeyeceğim” İSTANBUL

- Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe taraftarlarının kendisine aleyhinde yapılan tezahüratlarla ilgili olarak, “Bunları azmettiren kişi de Fenerbahçe Kulübü Başkanıdır. Bu şekilde devam ettiği takdirde Fenerbahçe arenaya gitmeyeceğim” dedi.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Anadolu Efes, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe’ye 73-56’lık skorla mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ile oyunculardan Doğuş Balbay açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe’yi galibiyetinden dolayı kutlayarak konuşmasına başlayan Ergin Ataman, “Bu akşam bizden iyi oynadılar. Euroleague’deki kaybettikleri maçın bir rövanşı olarak görüyorlardı. Onur mücadelesi gösterdiler. Biz ise karşılık veremedik. Sezonun 80 yada 82. maçı. En kötü basketbolumuzu oynadık. Seride 1-0 öne geçtiler. Şimdi iki gün sonra tekrar oynayacağız. Mental olarak daha hazır hale getirmeye çalışacağız. Bu akşam mental olarak hazır değildik. Fenerbahçe ise çok kararlı gelmiş” diye konuştu.
“Bunları azmettiren kişi de Fenerbahçe Kulübü Başkanıdır” Fenerbahçe taraftarlarının kendisi aleyhinde yaptığı tezahüratların sorulması üzerine Ataman, “Son 10 senedir bu taraftar grubu tarafından maruz kaldım. İspanya’da özellikle final maçında başından sonuna kadar bir grubun ağır hakaretlerine maruz kaldım. Ben de o günkü heyecanla, sonuçta final maçı oynuyorsunuz bir tepki verdim. Bu tepkim tüm Fenerbahçe camiasına değildi. Orada bana küfür ve hakaret eden kişilereydi. Ancak bugün burada oluşan ortam Fenerbahçe Kulübü Başkanının (Ali Koç) açıklama ve azmettiricisidir. Kendisi söyledi, ‘Fenerbahçe arenada Ergin Ataman’ı nasıl koruyacağız’ diye. O günden beri sosyal medya üzerinden bütün hesaplarıma gelen yüzlerce tehdit ve ağır hakaret var. Bunları bir basın toplantısında gösteririm ama yayınlamıyorum. İnsanın insanlıktan utanacağı hakaret ve küfürler var. Bu akşam da bunları gördük. Bunları azmettiren kişi de Fenerbahçe Kulübü Başkanıdır. Bu şekilde devam ettiği takdirde Fenerbahçe arenaya gitmeyeceğim” şeklinde konuştu.
Doğuş Balbay ise iyi mücadele edemediklerini ve kötü mağlubiyet aldıklarını söyledi.


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