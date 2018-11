Ergin Ataman: “Anadolu Efes ruhunu geri getirdik”

-Detaylar



- Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Efes ruhunu geri getirdiklerini vurguladı. Maçla ilgili de konuşan Ataman, Panathinaikos’u iyi analiz ettiklerini söyledi.



Anadolu Efes, THY Euroleague’in 7. haftasında Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşılaştığı Yunan ekibi Panathinaikos’u 78-62’lik skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, “Maça çok güçlü mentalite ile başladık. Maçı kazanmamızda anahtar nokta buydu. Panathinaikos agresif oynayan bir takım. Bu akşam Calathes'i iyi durdurduk. Savunmada agresiftik. Boyalı alanı iyi savunduk. İkinci yarıda ilk yarıya benzer başladık. Savunmadaki agresifliğimiz hızlı hücumlarda sayı yapmamızı sağladı. Euroleague’de her maç ayrı bir hikaye. Her maç gücünüzü ortaya koymanız gerekiyor. İyi karakter koyduk. Seyircilerin desteği bu karakterde çok önemliydi” diye konuştu.

“Panathinaikos'u hiç maçın içine sokmadık” Dün sosyal medya hesabından Panathinaikos karşılaşmasına dair yaptığı paylaşımda yazdığı "Kazanacağız" notunu hatırlatan Ataman, "Her zaman yapmam bu açıklamayı. Takımın ne kadar hazır olduğunu gördüğüm için, Panathinaikos'u iyi analiz ettiğimiz için bende aşırı öz güven vardı. Taraftarımızla buluşmaya başladık. Geçtiğimiz yıl taraftarlarımızdan bu katkıyı alamıyorduk. Mücadele eden bu takımı seyirciler de sevdi. Panathinaikos'u hiç maçın içine sokmadık” şeklinde konuştu.

“Anadolu Efes ruhunu geri getirdik” Anadolu Efes ruhunu geri getirdiklerini vurgulayan Ergin Ataman, “Deplasmanlarda önemli maçlar kazandık. Kazansak da kaybetsek de iyi mücadele ettik. Camiamıza o ruhu geri getirip her birlikte savaştık. Bundan sonra üstüne koymaya çalışacağız. Hedeflerimiz büyük. Euroleague son iki iç saha maçında Fenerbahçe ve Panathinaikos'u yenen takım ileriye umutla bakıyor. Bizim gerçekçi hedefimiz play-off'a kalmak. Üst üste iç saha maçları oynayacağız. Önümüzdeki 4 maçı geçtikten sonra hedef olarak yön almış oluruz” ifadelerini kullandı.