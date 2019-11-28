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28 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Erdoğan Yeşilyurt: 'Herkesin hedefi milli takım, inşallah olur”

Erdoğan Yeşilyurt: 'Herkesin hedefi milli takım, inşallah olur”

Antremandan detay

Milli Takım Allah Rektör Basın Mensupları 

-Sivassporlu futbolcu Erdoğan Yeşilyurt'un açıklamaları
-Detaylar

- Erdoğan Yeşilyurt: "Herkesin hedefi milli takım, inşallah olur”- DG Sivasspor'un başarılı futbolcusu Erdoğan Yeşilyurt:- "Kasımpaşa çok ters bir takım" SİVAS

- DG Sivasspor'un başarılı futbolcusu Erdoğan Yeşilyurt, hedefleri hakkında yaptığı açıklamada, "Herkesin hedefi milli takım. İnşallah bir gün olur" dedi.
Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan lider DG Sivasspor karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman sonrası kırmızı-beyazlı ekibin başarılı futbolcusu Erdoğan Yeşilyurt, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yeşilyurt, Kasımpaşa’nın çok ters bir takım olduğunu ifade ederek, "Lideriz ve en önemlisi takım olmaktır. Rıza hoca her zaman bize söylüyor. Takım halinde oynarsak her zaman herkesi yenebiliriz. Şu an öyle. Beşiktaş'ı yendik, Galatasaray'ı 10 kişiyle zorladık. İnşallah bunu sürdürürüz. Kasımpaşa çok ters bir takım. Çok konsantre olmamız lazım. İnşallah bu maçı da alır ve bu haftayı da lider olarak bitiririz. Ne olursa olsun sezon sonunda ligi en üstte bitirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.
"Başka takımlarda gruplaşmalar olur, bizde öyle bir şey yok" Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın şans verdiği sürece elinden geleni yaptığını belirten Yeşilyurt, "Hoca ne zaman şans verirse ben elimden geleni yapıyorum. Onu kullanmaya çalışıyorum. Sonuçta işim bu. Oynatırsa oynarım ve oyunu değiştirmeye çalışırım. Bizim ortamımız ve arkadaşlığımız çok iyi. Rıza hocanın da istediği şey bu. Arkadaşlık olursa herkesi yenebiliriz diye düşünüyor. Başka takımlarda gruplaşmalar olur. Bizde öyle bir şey yoktur. İster yabancı olsun ister yerli oyuncular olsun beraberiz. Arkadaşlığın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. İnşallah böyle devam ederiz. Herkesin hedefi milli takım. İnşallah bir gün olur" diye konuştu.
Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Top kapma ve pas çalışmasının ardından antrenman çift kale maçla tamamlandı. İdmana sakatlığı devam eden Serhiy Rybalka ve Barış Yardımcı katılmadı.
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