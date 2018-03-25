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25 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Enduro ve Atv Şampiyonası nefesleri kesti

Enduro ve Atv Şampiyonası nefesleri kesti

- enduro yarışlarından görüntüler

Yarış Dera Efes Şampiyon Gori 

-- motorların parkurda zorlanmaları
-- motorların sular içinden geçmeleri
-- atvlerin yarışları
-- drone görüntüsü
-- detaylar
-- TMF Yönetim Kurulu Üyesi Sadık Özdemir röportaj
-- Gençlik hizmetleri ve spor il müdürü Serkan Öçalmaz röportaj

- MUĞLA

- Muğla’nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası 1. Ayak yarışları nefesleri kesti. Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF), Fethiye Belediyesi ve Fethiye Orman Spor Kulübü tarafından Esenköy Mahallesi'ndeki Akdeniz Off-Road Park'ta düzenlenen şampiyonada sporcular kros testte 2,3 kilometre, ekstrem testte 600 metre ve enduro testte 4,3 kilometreden oluşan parkurda zamanla ve doğayla da mücadele ettiler. Farklı illerden 192 sporcunun katıldığı şampiyonada, bazı yarışmacılar parkurdaki engellerden geçerken yağış nedeniyle bozulun zeminde bazı sporcular zor anlar yaşadı. TMF Yönetim Kurulu Üyesi Sadık Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, farklı illerden 192 sporcunun katıldığı, sezonun ilk ayak yarışlarının sorunsuz şekilde tamamlandığını bildirdi. Bölgede iki gündür etkili olan yağış nedeniyle zeminin çok çamurlu olduğunu söyleyen Özdemir, “Şampiyonaya yeni katılan 90 sporcu vardı. Onlar için biraz daha zor oldu. Fethiye'deki yarışlar izleyicinin ilgili çok güzel. 7'den 70'e herkes mücadeleleri ilgiyle izledi” dedi.
Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Serkan Öçalmaz ise, yaklaşık 200 sporcunun mücadele ettiği etkinliğe 90 yeni sporcunun ilk kez katılmasının mutluluk verici olduğunu kaydetti.
Şampiyonada dereceye girenlere düzenlenen törenle kupaları verildi.
1. ayak yarışlarında kategorilere göre dereceye girenler sporcular şöyle: E1: 1. Cem Çerçi, 2. Hakan Yıldız, 3. Murat Yazıcı E2: 1. İzzet Kazdal, 2. Eren Mert Kocaman, 3. Cemil Yurt E3: 1. Bayram Uysal, 2. Burak Özdemir, 3. Cemil Kaya EB: 1. Çağrı Aslan, 2. Gökhan kart, 3. Sinan Ordu EC: 1. Şaban Özdemir, 2. Cüneyt Taban, 3. Cemal Paşaoğlu EG: 1. Fevzi Burak Akbulut, 2. Emre Coşar, 3. Muhammet Çetin EV: 1. Hüseyin Neziroğlu, 2. Ahmet Tahir Tugayoğlu, 3. Murat Kızak EK: 1. Gökçen Kabaş, 2. Aslıhan Oflaz Enduro GP: 1. İzzet Kazdal, 2. Bayram Uysal, 3. Fevzi Burak Akbulut ATV sınıfı sonuçları S1: 1. Haktan Özkul, 2. Osman Şengül, 3. Engin Altan S2: 1. Ziya Güler, 2. Emre Muharrem Sağlam, 3. Yusuf Sayar S3: 1. Burak Kaya, 2. Mehmet Aktaş ATVGP: 1. Burak Kaya, 2. Haktan Özkul, 3. Ziya Güler
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