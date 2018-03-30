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30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
'En büyük hayalim iyi bir teknik adam olmak' - SAKARYA

'En büyük hayalim iyi bir teknik adam olmak' - SAKARYA

"En büyük hayalim iyi bir teknik adam olmak" - SAKARYA - Eski milli futbolcu Tuncay Şanlı'nın engellilerle bir araya gelmesi - Engelli bireylerden detaylar - Tuncay Şanlı'nın konuşması - Engellilerle ilgilenen Şanlı'nın onlarla hatıra fotoğrafı çektirmesi - Eski milli futbolcu Tuncay Şanlı:"En büyük hayalim, iyi bir teknik adam olup ileride gençlerimizi yetiştirmek, yeni yetenekler bulmak. Tek isteğim o, olur veya olmaz ama onun mücadelesini vereceğiz"SAKARYA (AA) - Eski milli futbolcu Tuncay Şanlı, en büyük hayalinin iyi bir teknik adam olup ileride gençleri yetiştirmek ve yeni yetenekler bulmak olduğunu söyledi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi Engelli Hizmetleri tarafından Adapazarı ilçesindeki Engelsiz Kafe'de düzenlenen " Sakarya 'nın değerleri 'Engelsiz Yürekler' ile buluşuyor" söyleşisine katılan Tuncay Şanlı, böyle bir etkinlikte bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Etkinlikte engellilerin sorularını yanıtlayan Şanlı, Fenerbahçe'de oynadığı sırada İngiltere Premier Lig'de forma giymeyi çok istediğini dile getirerek, "Bırakıp gitmek değil de bir hayalim vardı, Premier Lig'de oynamak. Onu gerçekleştirmek için gittim ama Fenerbahçeliliğim devam ediyor." dedi.
Çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Şanlı, "Mücadelem devam ediyor. Hiçbir zaman 'Başardım.' demedim, daha iyisi nasıl olur, onun mücadelesini veriyorum." ifadesini kullandı.Hedeflerinin bitmediğini vurgulayan Şanlı, "En büyük hayalim, iyi bir teknik adam olup ileride gençlerimizi yetiştirmek, yeni yetenekler bulmak. Tek isteğim o, olur veya olmaz ama onun mücadelesini vereceğiz." diye konuştu.
Süper Lig'deki yabancı oyuncu kontenjanına değinen Tuncay Şanlı, sözlerini şöyle tamamladı:"Benim zamanımda da sınırlama vardı ama çok fazla Türk oynuyordu. Sebebi, mücadeleyi hiçbir zaman bırakmadık. Yabancı oyuncunun gelmesine asla karşı değilim. İyi yabancı oyuncu geldiğinde hem ligimizin kalitesi artıyor hem de genç oyunculara ve diğer oyunculara çok fazla katkı sağlıyor. Şu anda milli takım düzeyinde baktığımız zaman çok genç arkadaşlarımız var. Yurt dışında oynayan Enes Ünal, Cengiz Ünder gibi, işte Cenk Tosun gitti, Arda Turan daha önce oradaydı. İstersek başarabiliriz, bu yabancı sınırlamasıyla olacak bir şey değil. Altyapılara daha fazla önem vermeliyiz. Günü kurtarmak istediğimiz için en büyük zorluğumuz o. Kısa vadeli başarılarla bir yere varamıyoruz, o yüzden altyapılara daha fazla önem vermeliyiz."Söyleşinin sonunda Tuncay Şanlı, engelliler ve aileleriyle fotoğraf çektirdi.

İngiltere Milli Futbolcu Milli Takım Hatıra Fotoğrafı Genç Arkadaşlar 

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