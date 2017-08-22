Emre Mor'un eski menajeri Derin Futbol'a konuştu



Kariyerine Avrupa'nin büyük liglerinde devam etmek isteyen genç oyuncu, Inter temaslarının kesilmesi ile de hayal kırıklığına uğradı.



Emre Mor'un Inter transferinin menajer ücretindeki anlaşmazlıklardan dolayı gerçekleşmediği ifade ediliyor. Emre cephesinin bunlardan duyduğu rahatsızlık sonrasında ayrılma kararı aldığı ifade edildi.



' Fenerbahçe'ye değil İtalya'ya gidecek '



Beyaz TV'ye bağlanan Muzzi Özcan, ' Emre Mor yeni menajeriyle başka bir takıma gidecek ama bu takım Türkiye'den değil. Emre Mor'un Fenerbahçe'ye transfer olacağını sanmıyorum. İtalya'ya gidecek. Emre'nin yeni menajeri, Hakan Çalhanoğlu'nun da menajerliğini yapan Bektaş Demirtaş olacak. ' ifadelerini kullandı.

