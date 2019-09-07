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07 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Emre Belözoğlu'na sürpriz doğum günü kutlaması - İSTANBUL

Emre Belözoğlu'na sürpriz doğum günü kutlaması - İSTANBUL

- Emre Belözoğlu'na sürpriz doğum günü partisinden görüntüler - 39 yaşına giren milli futbolcunun doğum günü kutlandıİSTANBUL (AA) - A Milli Futbol Takımı Kaptanı Emre Belözoğlu'nun doğum günü Andorra karşılaşması öncesinde kutlandı.Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre 39 yaşına giren Emre'nin doğum günü kutlaması, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Emre Belözoğlu, eşi ve çocuklarının da kutlamaya sürpriz şekilde katılmasıyla büyük sevinç yaşadı.Kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile kesen ve ardından kısa bir konuşma yapan Emre, şunları söyledi:"1994 yılında ilk kez milli formayı giydiğim zaman da TFF Riva Tesisleri'nde kamp yapmıştık. Bugün 39. doğum günümü milli takım kampında yine aynı yerde kutluyorum. O zaman milli formayı giyerken yaşadığım heyecan ve gururu bugün de aynen hissediyorum. Yaşça genç arkadaşlarıma bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Futbolu sevin. Bugün neye sahip olduysam önce Allah, sonra futbol sayesindedir. Ay - yıldızlı formamız dünyanın en güzel forması, Türk bayrağı da dünyanın en güzel bayrağı. Bunlar için mücadele vermek müthiş bir duygu. Şu anda çok iyi oyunculardan oluşan genç bir takıma sahibiz. Ben de onlardan aldığım enerjiyle kendimi diri ve genç hissediyorum. Bu güzel takıma beni de dahil ettiği için hocamız Şenol Güneş'e çok teşekkür ediyorum."Tebrikleri kabul eden Emre, günün anı

Takım Kampı Milli Futbolcu Genç Arkadaşlar Doğum Günü Partisi Doğum Günü Pastası 

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