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5 Şubat 2017 Pazar günü yayınlandı
Emre Belözoğlu dirsek pozisyonunu değerlendirdi

Emre Belözoğlu dirsek pozisyonunu değerlendirdi

Türkiye Kupası'nda Başakaşehir Galatasaray'ı 2-1 yenerek bir üst tura yükseldi.

Emre Belözoğlu Türkiye Kupası Galatasaray Beyaz Futbol 


Maçın ardından en çok tartışılan konulardan biri Emre Belözoğlu'nun Josue'ye attığı dirsek oldu.

Beyaz Futbol'a bağlanan Emre Belözoğlu, o pozisyonda Josue'nin önüne geçmeye çalıştığını ancak kolunun Josue'ye geldiğini söyledi.

Pozisyona kırmızı kart verilebiceğini ifade eden Belözoğlu ' Türkiye'de konu Emre olunca çok gündeme geliyor. O pozisyonda ben dönmek için kolumu arkaya doğru dayarken rakibin yüzüne geldi. Ben orada avantaj sağlamak için kolumu öne doğru koydum. Dirseğim Jouse'nin yüzüne çaprtı. Hakem zaten pozisyona yakındı direk kırmızı kart verirdi eğer öyle olsaydı. Sarı kart gördüm ama pozisyon kırmızı da olabilirdi tabi. Ben pozisyonda kastımın olmadığını dile getiriyorum bunu Ertem ağabey de biliyor. Jouse benle aynı boyda kısa boylu belki de o sebeple kolum yüzüne geldi. Fakat benim direk rakibe yönelik yaptığım bir dirsek vurma hareketi yoktu. Hakem kırmızı da verebilirdi bu pozisyona. ' diye konuştu.

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