Emre Belözoğlu: “A Milli Takım bizim için her şeyin üstündedir”

-Murat Erkan'ın açıklamaları



- - “Milli takımı izlemekten keyif alan bir enerji olduğuna inanıyoruz”- “Bu bayrağı taşımaktan daha önemli bir duygu yok” İSTANBUL



- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Turkcell arasında imzalanan sponsorluk anlaşmasında konuşan A Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Emre Belözoğlu, “Milli takım bizim için her şeyin üstündedir. O yüzden bunun kıymetini bilmemiz gerekiyor. Ülkede yeniden milli takımı izlemekten keyif alınan bir enerjinin olduğunu hissediyoruz. Bunu da devam ettirmek adına elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

A Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Emre Belözoğlu ve Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, sponsorluk anlaşmasıyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Milli maçların Türk sporcuları için her zaman bayram havasında olduğunu belirten Belözoğlu, “Bizim için her milli maç öncesi her Türk sporcusu için bayram havasında olur. Öncelikle burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. İyi ve sakatlığın yaşanmadığı bir kamp olmasını temenni ediyorum. Türk sporuna büyük destek veren Turkcell'in bugün bir aktivitesine katıldık. Çok mutluyuz ve onlara da Türk sporuna vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ediyoruz. 2002 Dünya Kupası'ndan başlayan bir serüven. Umarım bundan sonra da destek vereceklerdir. Türk sporunun böyle desteklere her zaman ihtiyacı var. Her milli maçta olduğu gibi yeni bir heyecan. İnşallah iyi bir kamp olur. Ülkede yeniden milli takımı izlemekten keyif alınan bir enerjinin olduğunu hissediyoruz milli takım olarak, bunu da devam ettirmek adına elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

“Kendisini milletine ait hisseden bir milli takım var” Milli takımın her şeyin üstünde olduğunun altını çizen Belözoğlu, "Sokakta milli sporcu olduğunuzun hissedilmesi kadar güzel bir duygu yoktur. Ben de elimizden geldiğince bunu genç oyuncularımıza aktarmaya çalışıyorum. Milli takım bizim için her şeyin üstündedir. O yüzden bunun kıymetini bilmemiz gerekiyor. Biz kazandıktan sonra sokakta mutlu geziyorlar. Bunu da düşünecek kendisini milletine ait hisseden bir milli takım ve ailemiz var. İnşallah bu böyle devam eder. Önümüzde 2 tane önemli maçımız var, ilk maçımızı içeride, diğerini dışarıda oynayacağız. Sokakta insanların bize bu desteği vermesi sorumluluklarımızı arttırsa da bizi çok mutlu ediyor" şeklinde konuştu.

“Bu bayrağı taşımaktan daha önemli bir duygu yok” Andorra maçında forma giymesi halinde 100. maçına çıkmış olacağını ifade eden tecrübeli futbolcu, "Rakamlarla aram çok iyi değil ama inşallah oynayabilirsem, hoca görev verirse 100. maçım olacak. Tabii çok sakatlıklar yaşadım, milli takıma çağrılmadığım bir dönem oldu. Sayının bir önemi yok. Göğsümde bu şanlı bayrağı taşımaktan daha önemli hiçbir duygu olmamıştır. A Mili Takım'a gelirken hak etmedikleri eleştirilere bağlı kalıyor oyuncular ama bugüne kadar, 20 senedir A Milli Takım'dayım ve hiçbir oyuncunun bu duygular dışında başka bir duyguya sahip olduğuna şahit olmadım" ifadelerini kullandı. “Gençler bizleri en iyi şekilde temsil edecekler” Avrupa'da mücadele eden Türk futbolcular hakkında da konuşan Belözoğlu, "Bizi Avrupa'da temsil eden kardeşlerimizin başarılı olması genç arkadaşlarımızı da motive ediyor. Bu herkese yansıyacak. Ne kadar oyuncu ihraç edebilirsek bundan kazançlı çıkan Türk futbolu olacaktır. Bizleri inşallah en iyi şekilde temsil ederler" diye konuştu.

Murat Erkan: “Bu sponsorluktan inanılmaz keyif alıyoruz” Türk sporuna destek vermekten mutluluk duyduklarını belirten Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan ise, "Biz Turkcell olarak Türk sporuna destek vermekten mutluluk duyuyoruz. 17 senedir Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) sponsoruz. Bu inanılmaz keyif aldığımız bir şey. 2002 yılı hem bizim hem de ülke futbolu için çok özel bir yıl. Güney Kore'den harika bir sonuçla dönmüştük. Biz milli takımımızı seviyoruz, onların mücadelesine her zaman destek vermeye hazırız. Ben 12 yıldır Turkcell'deyim, böyle coşkulu bir ortam görmedim. İnşallah mili takımımızı coşturacağız" açıklamasında bulundu.

