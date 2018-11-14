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14 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
EMF-Muay Thai Açık Kupası - VAN

EMF-Muay Thai Açık Kupası - VAN

- Sporcuların ısınma antremanı - Ringten genel görüntüler - Milli Antrenör Sinan Ağlar'ın konuşmasıVAN (AA) - Erciş Gençlik Spor Kulübü sporcuları, Antalya'da düzenlenecek EMF - Muay Thai Açık Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek.Muay Thai Milli Takım Antrenörü Sinan Ağlar ve sporcular 14 - 18 Kasım'da düzenlenecek şampiyonaya için Antalya'ya hareket etti.Ağlar, gazetecilere yaptığı açıklamada, 26 ülkeden sporcuların yer alacağı şampiyonaya ilçeden 9 sporcu ile katılacaklarını söyledi.

Sporcularının daha önce büyük başarılar elde ettiklerini aktaran Ağlar, Antalya'dan da başarılı sonuçlarla dönmeyi amaçladıklarını ifade etti.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Harun Yaşar ve İlçe Halk Eğitim Müdürü Halis Öztaş da şampiyonaya katılan sporculara başarı diledi.

Şampiyon 

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