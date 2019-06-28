Elif, Kick Boks'ta Milli Takım'a yükselmek istiyor

-ANTRENÖR ZÜLFÜ TOPUZ RÖP.

-ELİF ÇALIŞMA DETAY



- ELAZIĞ



- Elazığ'da babasının yarıda bırakmak zorunda kaldığı Kick Boks'a 5 yıl önce başlayan 17 yaşındaki Elif Sultan Yaşar, 1-7 Temmuz arasında yapılacak şampiyonada derece alarak Milli Takım'a girmek için yoğun çaba veriyor. Yaşam şartları nedeniyle babasının bırakmak zorunda Kick Boks'a 5 yıl önce başlayan Elif Sultan Yaşar, başarıları ile dikkat çekiyor. Daha önce bir turnuvada 1., başka bir şampiyona da da 3. olan genç sporcu, 1 Temmuz'da yapılacak Türkiye Şampiyonası'nda önemli bir derece almak için yoğun çaba sarf ediyor. Düzenli olarak antrenmanlarına devam eden Elif, şampiyonadan derece almasının ardından alacağı puanlama ile Milli Takım'a girmek istiyor. 2019 yılı içerisinde iki turnuvaya katıldığını kaydeden Elif Yaşar, “Mersin’de düzenlenen Akdeniz Turnuvası’nda 1. oldum. Ardından 4 Nisan’da Antalya’da yapılan Uluslararası Turkish Open Kick Boks Şampiyonası’nda 3. olmayı başardım. 1 Temmuz’da Erzurum’da Türkiye Şampiyonası olacak, oradan sonra Milli Takım seçmeleri puan sıralamasına göre olacak. Babam spora başladığım günden beri benim başarılı olacağıma inanıyordu. Bu sene de Milli Takım'a gideceğime inanıyor. Arkamda sonsuz desteğini hissediyorum. Daha yolun başında olmama rağmen önemli başarılara imza attım. Bundan sonraki hedefim dünya şampiyonalarında ülkemizi temsil etmek” dedi.

Topuz: "Spor kötü alışkanlıklardan uzak tutar" Genç sporcuyu çalıştıran Kick Boks Milli Takım Antrenörü Zülfü Topuz ise, “Sporcularımızın derece aldıklarını görünce daha mutlu oluyoruz ve gurur duyuyoruz. Hiçbir emeğin karşılığı zayi olmaz. Yeter ki düzenli çalışalım. Sporcuda ahlak, özveri bekleriz. Sporcularımız da her zaman bunu yakalamıştır. Elif kızımız da genç kadınlarda kısa zamanda önemli başarılar elde etmiştir. Kendisini canıgönülden tebrik ediyorum. Spor insanları gerçekten kötü alışkanlıklardan uzak tutar. 1 - 7 Temmuz tarihleri arası Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda da önemli dereceler alacağını düşünüyoruz. Tuttuğumuz terin karşılığını madalyalarla alacağız inşallah" şeklinde konuştu.



