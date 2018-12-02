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02 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Elazığspor - İstanbulspor maçının ardından

Elazığspor - İstanbulspor maçının ardından

TY Elazığspor Teknik Direktörü Orhan Kaynak açıklama

İstanbulspor Bild Teknik Direktör Allah Rektör 

-İstanbulspor Teknik Direktörü Orhan Çıkırıkçı açıklama

- - Elazığspor Teknik Direktörü Orhan Kaynak:- “Maçın 85 dakika hakimi bizdik”- İstanbulspor Teknik Direktörü Orhan Çıkırıkçı:- “Oyuncularımızın konsantresi kaybolunca böyle oluyor” ELAZIĞ

- TY Elazığspor Teknik Direktörü Orhan Kaynak 85 dakika oyuna hakim olduklarını belirtirken, İstanbulspor Teknik Direktörü Orhan Çıkırıkçı ilk yarı iyi olduklarını, ikinci yarı oyuncuların konsantresinin kaybolduğunu söyledi.

Spor Toto 1. Lig’in 14. haftasında Elazığspor ile İstanbulspor 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu. Oyuncularının çok iyi bir reaksiyon verdiğini söyleyen TY Elazığspor Teknik Direktörü Orhan Kaynak, “Maçın 85 dakikasına hakim olan, taraftarıyla bütünleşen, coşkuyu yaşatan oyuncularıma buradan teşekkür ediyorum. Geçen hafta berabere kalıyoruz kimsemiz yok, bu hafta maça çıkıyoruz kimsemiz yok. Sağolsun sayın valimiz bize destek oldu bu hafta. Çok önemli destekler verdi. İnşallah bundan sonra destek olurlar. Hakikaten oyuncularım bu kulübü yaşatmaya çalışıyor. Hep zor süreçler geçirdik sezon başından beri. Oyuncularım elinden gelen her şeyi yapıyor. Yapmaya da devam edecekler hem kendileri, hem de kulübü için. Buradan sesimizi duyurabildiğimiz kadar duyurmaya çalışıyoruz” dedi.
İstanbulspor Cephesi Ağır bir zeminde oynadıklarını ifade eden İstanbulspor Teknik Direktörü Orhan Çıkırıkçı, “İki takımı da tebrik etmek lazım. Onlar da galip gelebilirdi, bizde galip gelebilirdik. Beraberlik, iki takıma da 1’er puan hayırlısı. Haftaya bakacağız. İlk yarı daha iyiydik. İkinci yarı oyuncularımızın konsantresi kaybolunca böyle oluyor. Elazığspor beklediğimiz gibi çıktı. Bundan sonra da başarılar dileriz. Pozisyonları tartışsak da bir şey değişmiyor. Hakem böyle gördü diyelim” dedi.

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