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30 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Elazığspor'da transfer çalışmaları - ELAZIĞ

Elazığspor'da transfer çalışmaları - ELAZIĞ

- Elazığ spor'da transfer çalışmaları - Kulüp başkanı Hacı Murat Yümlü'nün konuşması - Futbolcu Alperen Doğan'ın konuşması - Sözleşmelerin imzalanması Elazığ spor'da transfer çalışmaları - Bordo - beyazlılar, iç transferde Adem Alkaşi, dış transferde ise Alperen Doğan ile sözleşme imzaladıELAZIĞ (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Elazığ spor, iç transferde Adem Alkaşi, dış transferde ise Alperen Doğan ile resmi sözleşmeye imza attı.Transfer çalışmalarını sürdüren bordo - beyazlı kulüp, iç transferde orta sahada görev yapan Adem Alkaşi ile 1, dış transferde ise Darıca Gençlerbirliği ile yollarını ayıran savunma oyuncusu Alperen Doğan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.Kulüp başkanı Hacı Murat Yümlü, imza töreninde yaptığı konuşmada, kısıtlı bütçeyle faydalı olabileceğini düşündükleri futbolcuları takıma kazandırmak için transfer çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Yümlü, şöyle konuştu:"İnşallah hep beraber Alperen kardeşimizi Elazığ spor'da yakinen takip edeceğiz. Elazığ spor'un yarınlarına faydalı olacak genç, dinamik, inançlı ve Elazığ karakterine uygun bir transferimiz. Adem kardeşimizi zaten anlatmaya gerek yok. Türk futboluna karakteri, kişiliği ve oyunculuğuyla imza atmış bir oyuncu. Kendisini tekrar Elazığ spor'a kazandırdık. Kendilerine teşekkür ediyorum." - Alperen Doğan: " Elazığ spor formasını giymek büyük bir gurur olacak"Futbolculardan Alperen Doğan, Elazığ spor'da olmaktan mutluluk duyduğunu ve takıma faydalı olacağına inandığını aktardı.Beşiktaş altyapısından geldiğini anımsatan Alperen, şunları kaydetti:"Profesyonel kariyerimin ilk yılında Eyüpspor'la şampiyonluk yaşadım ve 2 sene burada devam ettim. Bazı transfer beklentilerim vardı, gerçekleşmedi. Daha sonra Tepecikspor'a gittim ardından Darıca Gençlerbirliği ile devam ettim ve bu sene şampiyon olduk. Çok şükür 4 senede 2 şampiyonluk gördüm. Sonuçta buradayım. Benim için Elazığ spor formasını giymek büyük bir gurur olacak. Herkese teşekkür ediyorum."Adem Alkaşi de 4 sezondur Elazığ spor'da forma giydiğini ve tekrar kulüpte olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, takımın başarısı için en iyisini yapacaklarını dile getirdi.

İmza Töreni Şampiyon Allah Forma Şili 

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