EHF Kupası Yarı Final: Kastamonu Belediyespor: 22 - Craiova: 23

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- EHF Kupası Yarı Final ilk karşılaşmasında Kastamonu Belediyespor, sahasında konuk ettiği Romanya temsilcisi Craiova’ya 23-22 yenildi. Kastamonu Belediyespor, karşılaşmanın ilk yarısını 15-11 üstünlükle kapadı. Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası’nda mücadele eden Kastamonu Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, Romanya ekibi Craiova ile Atatürk Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısını Kastamonu Belediyespor, 15-11 üstünlükle kapadı. Karşılaşmanın ilk yarısında rakibine karşı üstün bir oyun sergileyen Kastamonu Belediyespor, ilk yarıda gösterdiği üstünlüğü ikinci yarıda sürdüremedi. İkinci yarıda pas hataları yapan, rakibine çok fazla top kaptıran Kastamonu Belediyespor, elde ettiği ataklardan da eli boş döndü. Maçın son 10 dakikasında Romanya ekibi Craiova, Kastamonu Belediyespor’a üstünlük kurarak öce farkı kapadı ardından skoru 4 farka kadar çıkardı. Farkın açılmasına izin vermeyen Kastamonu Belediyespor, farkı 1’e kadar indirmesine rağmen karşılaşmadan 23-22 yenik ayrıldı. Kastamonu Belediyespor ile Craiova arasındaki rövanş maçı, Romanya'da 14 Nisan Cumartesi günü yapılacak. Karşılaşma sonrasında değerlendirmede bulunan Kastamonu Belediyespor Antrenörü Hakan Günal, “Çift elemeleri maçlar her zaman zor oluyor. Karşılaşmanın ilk yarısını 4 farkla önde kapattık ama maalesef bu avantajı ikinci yarı iyi kullanamadık. Ama bu turun bittiği anlamına gelmiyor. Daha önce de söylediğim gibi Romanya’nın hakem kulisi gayet iyi, bugünkü ev sahibi avantajımızı iyi kullanamadık. Bunu kullanmak isterdik. Ama olmadı, haftaya Romanya’da oynayacağımız karşılaşmaya daha iyi ve sıkı hazırlanacağız. Biraz daha zor olacak, bu maçtan daha zor olacak. Ama benim umudum hala var. Kendime, takımıma güveniyorum. Biliyorum ki biz, bu takımı yenebilecek güçteyiz. Tek tesellim, az sayıda tek farklı maçı kaybetmiş olmamız. Bunu önümüzdeki maçta telefi edeceğiz” dedi.

Romanya ekibi Craiova Antrenörü Bogdan Burcea ise, maçın çok zor geçeceğini tahmin ettiklerini bildiklerini ifade ederek, “Kastamonu’nun çok zor bir deplasman olacağını biliyorduk. Kastamonu’nun zorlu bir takım olduğunu biliyorduk. Yarı finale kadar yükseldiler. Bizde, bu maçın çok zor geçeceğini tahmin ediyorduk. Kastamonu’yu 22 sayıda tutmak bizim için önemliydi. Önümüzdeki hafta Romanya’da evimizde oynayacağımız karşılaşmada bir tane daha fazla gol atmamız bize yeterli olacak. Ev sahibi avantajını iyi kullanmak istiyoruz. Her iki takımı mücadelesi için tebrik ediyorum. Kastamonu taraftarı da takımlarını burada çok iyi desteklediler. Umarım Kastamonu’da Romanya’ya geldiği zaman aynı şekilde bir karşılaşma ve destek olur” dedi.



