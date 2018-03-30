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30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
'Edirneli Fatih Sultan Mehmed Han' etkinlikleri - EDİRNE

'Edirneli Fatih Sultan Mehmed Han' etkinlikleri - EDİRNE

" Edirne li Fatih Sultan Mehmed Han" etkinlikleri - EDİRNE - " Edirne li Fatih Sultan Mehmed Han" etkinlikleri - Etkinliklerden detaylar - Edirne Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Zekeriya Bayrak ile röportaj - Etkinlikler kapsamında geleneksel spor dalları tanıtıldıEDİRNE (AA) - Edirne 'de Fatih Sultan Mehmed Han'ın doğumunun 586. yılı etkinlikleri kapsamında geleneksel spor dalları gösterisi yapıldı. Edirne Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce Atatürk Anıtı önündeki alanda okçuluk, aba, kuşak, şalvar ve mas güreşi, yağlı güreş, mangala ile matrak oyunu, geleneksel kıyafetli sporcular tarafından uygulamalı şekilde gösterildi." Edirne li Fatih Sultan Mehmed Han" etkinliklerini izleyen vatandaşlar, geleneksel sporlara ilgi gösterdi. Edirne Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Zekeriya Bayrak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Fatih Sultan Mehmet'in doğumunun 586. yılı etkinlikleri kapsamında tarihten günümüze miras kalan geleneksel spor dallarını vatandaşlara tanıttıklarını söyledi.

Fatih Sultan Mehmet'i rahmet ve saygıyla andıklarını belirten Bayrak, şunları kaydetti:"Fatih Sultan Mehmet Han'ı anma etkinlikleri kapsamında Valiliğimiz himayelerinde geleneksel spor dalları etkinliğini gerçekleştiriyoruz. Bu spor faaliyetlerinde aba, kuşak, şalvar ve mas güreşi, yağlı güreş, okçuluk, mangala ile matrak etkinlikleri yapıyoruz. Halkımızın teveccühü güzel. İnşallah bunu yeni sarayımız ayağa kalktıktan sonra orada da yapmak isteriz. Bu faaliyetlerin hepsi tarihten günümüze gelen etkinlikler. Hepsinin kurslarını müdürlüğümüz bünyesinde gerçekleştiriyoruz."

Yağlı Güreş Allah Güreş Basın Mensupları 

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