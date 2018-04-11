-pasta kesilmesi

-Faruk Eczacıbaşı'nın açıklamaları



- İSTANBUL



- CEV Kupası finalinde Belarus'un Minchanka Minsk ekibiyle eşleyen ve ilk maçı deplasmanda 3-1, ikinci mücadeleyi de iç sahada 3-0 kazanarak şampiyon olan Eczacıbaşı VitrA, şampiyonluğu doyasıya kutladı. Avrupa ve Türkiye'de bu sezon çok iyi bir grafik yakalayarak yoluna devam eden Eczacıbaşı VitrA, CEV Kupası'nı müzesine götürmeyi başardı. Belarus'un Minchanka Minsk ekibini ilk maçta deplasmanda 3-1, ikinci maçta da Burhan Felek'te 3-0 mağlup ederek kupaya uzanan Eczacıbaşı, karşılaşmanın ardından şampiyonluk kutlaması yaptı. Nakkaştepe'de yapılan şampiyonluk kutlamasında konuşan Faruk Eczacıbaşı, kutlamayı hak ettiklerini belirterek, "Ben bu şampiyonluğun geleceğine çok inanıyordum. İnşalah seneye de Şampiyonlar Ligi'ni kazanacağız" dedi.

Eczacıbaşı VitrA yöneticileri ve oyuncularının katıldığı kutlamada, sezon boyunca oynanan maçlardan görüntüler ekrana yansıtılırken ardından şampiyonluk pastası kesildi.

